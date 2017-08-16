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Что разместится в восстановленном здании Речного вокзала - будут решать эксперты

16 Августа 2017 14:51
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По мнению экспертов, решение о восстановлении здания Речного вокзала имеет важное значение для имиджа и сохранения истории города. К обсуждению концепции восстановительных работ приглашены специалисты в области истории, архитектуры, строительства и восстановления памятников культуры не только из Твери, но и из Москвы. Среди них — Народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, профессор Сергей Оссовский.

- У губернатора есть твёрдое желание восстановить Речной вокзал. Это абсолютно реальная задача. Нужно максимально сберечь исторический облик, все архитектурные достоинства, при этом наполнив здание новыми технологиями и системами, создать комфортные условия, чтобы оно жило, приносило пользу и радость людям, — считает Сергей Оссовский.

Тверские архитекторы, которые исследовали объект ранее, готовы принять активное участие в работе.

- Есть много исследований и архивных материалов, сам проект, по которому было построено здание — всё документировано. Сохранившиеся конструкции можно укрепить и защитить, а то, что утрачено — воссоздать из новых современных материалов, — отметил архитектор-реставратор 1 категории Валерий Курочкин.

Что касается функционала здания после ремонтно-восстановительных работ, вопрос будет обсуждаться со специалистами. Член Общественной палаты Твери Павел Парамонов предлагает сохранить туристическое назначение Речного вокзала.

- Решение восстановить Речной вокзал — это хорошо, справедливо, правильно. Мне кажется, что инфраструктура вокруг здания может быть разной — рестораны, сувенирные магазины и так далее. Это туристическое, видовое место для Твери, — сказал Павел Парамонов.

Сейчас создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта. В целях обеспечения безопасности вокруг здания вокзала установлено ограждение, на месте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто.

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Метки: речной вокзал обрушение речного вокзала тверской речной вокзал рухнул вокзал восстановление речного вокзала
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Комментарии (8)

  • Tverich 
    Хороший ресторан в нем сделать плюс продажа сувениров
    16.08.2017 15:15
    0 | 5

    • Alx 
      Загнется, туристов слишком мало, а ресторанов слишком много. Аквапарк там делать надо.
      16.08.2017 15:33
      2 | 2

      • pwnw1et9nzvq 
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        16.08.2017 16:36
        0 | 0

  • RSERG 
    Что толку делить шкуру не убитого медведя. Для начало надо восстановить или хотя бы начать восстановление , а потом решать что будет.
    16.08.2017 15:38
    0 | 5

    • Zorkiy 
      Восстановить или воссоздать?
      16.08.2017 16:04
      0 | 1

  • JuLiA_69 
    Сделали бы дворец бракосочетания, большие просторные залы, место для парковки много, место для фотосессий на берегу Волги... Ни одного путного загса нет в Твери! на машине не подъехать, да и залы все гости должны ютиться. В Центральном загсе ещё зал более менее..
    16.08.2017 15:55
    0 | 5

  • Zorkiy 
    А если так поставить вопрос: Речной или Западный мост?
    16.08.2017 16:01
    0 | 0

    • antiER 
      Когда спорили, где строить западный мост, один умный написал типа чего спорить, все равно нигде не построят. Так и с Речным вокзалом..... ничего там не будет(((
      16.08.2017 16:09
      0 | 3
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