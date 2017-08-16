Что разместится в восстановленном здании Речного вокзала - будут решать эксперты

По мнению экспертов, решение о восстановлении здания Речного вокзала имеет важное значение для имиджа и сохранения истории города. К обсуждению концепции восстановительных работ приглашены специалисты в области истории, архитектуры, строительства и восстановления памятников культуры не только из Твери, но и из Москвы. Среди них — Народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, профессор Сергей Оссовский.

- У губернатора есть твёрдое желание восстановить Речной вокзал. Это абсолютно реальная задача. Нужно максимально сберечь исторический облик, все архитектурные достоинства, при этом наполнив здание новыми технологиями и системами, создать комфортные условия, чтобы оно жило, приносило пользу и радость людям, — считает Сергей Оссовский.

Тверские архитекторы, которые исследовали объект ранее, готовы принять активное участие в работе.

- Есть много исследований и архивных материалов, сам проект, по которому было построено здание — всё документировано. Сохранившиеся конструкции можно укрепить и защитить, а то, что утрачено — воссоздать из новых современных материалов, — отметил архитектор-реставратор 1 категории Валерий Курочкин.

Что касается функционала здания после ремонтно-восстановительных работ, вопрос будет обсуждаться со специалистами. Член Общественной палаты Твери Павел Парамонов предлагает сохранить туристическое назначение Речного вокзала.

- Решение восстановить Речной вокзал — это хорошо, справедливо, правильно. Мне кажется, что инфраструктура вокруг здания может быть разной — рестораны, сувенирные магазины и так далее. Это туристическое, видовое место для Твери, — сказал Павел Парамонов.

Сейчас создана рабочая группа для принятия решений относительно памятника культуры. Проводится экспертиза состояния объекта. В целях обеспечения безопасности вокруг здания вокзала установлено ограждение, на месте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто.