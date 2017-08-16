В Тверской области за пьяное вождение мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы

14 июня 2017 года пьяный подсудимый уже лишенный прав за езду в нетрезвом виде, сел за руль скутера. Его остановили сотрудники ГИБДД. Максатихинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления – управление транспортным средством в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение подобного преступления.

Приговором суда, с учетом мнения гособвинителя, мужчина осужден на 10 месяцев лишения свободы.