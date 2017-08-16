Изменилась схема дорожного движения на пересечении М-10 «Россия» со Старицким шоссе

Из-за реконструкции участка трассы «Россия» км 156+000 – км 178+800 (обход г. Твери) при строительстве транспортной развязки на 173 км (пересечение со Старицким шоссе) с 15 августа по 31 октября 2017 года изменилась схема организации дорожного движения.

В соответствии с новой схемой распределение транспортных потоков по основным направлениям будет осуществляться следующим образом:

- основное транзитное движение по М-10 (в направлении Москва-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Москва) - по путепроводам без пересечения в одном уровне с ж/д линией и автодорогами;

- направление Тверь (выезд со Старицкого шоссе) – Москва, а также в направлении Ржева – со Старицкого шоссе направо по временному съезду, далее на существующий разворот под эстакадой на пр. 50 лет Октября – ул. Громова.

- направление Москва – Тверь (въезд на Старицкое шоссе) – движение осуществляем через разворот под эстакадой на пр. 50 лет Октября – ул. Громова, далее по временной объездной дороге поворачиваем налево под путепровод в направлении г. Тверь (Старицкого шоссе).

- направление Ржев – Тверь - с использованием временного проезда под путепроводом (движение прямо);

- направление Ржев – Санкт-Петербург - с использованием временного проезда под путепроводом в направлении г.Тверь (Старицкое шоссе), далее на разворот и по временному съезду выходим на а/д М-10 «Россия» в направлении г. Санкт-Петербурга.

- направление Санкт-Петербург – Тверь (въезд на Старицкое шоссе) – с М-10 направо по временной объездной дороге, далее поворачиваем налево под путепровод в направлении г. Тверь (Старицкого шоссе).

- в ночное время с 22.00 по 6.00 - с использованием разворота на км 178;

Также участники движения могут воспользоваться альтернативным маршрутом въезда в Тверь на Старицкое шоссе через пр. 50 лет Октября и далее.

Указанная схема движения позволит приступить к следующему этапу строительства, что позволит реализовать постоянную схему дорожного движения по транспортной развязке на Старицком шоссе уже в текущем году.