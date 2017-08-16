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Изменилась схема дорожного движения на пересечении М-10 «Россия» со Старицким шоссе

16 Августа 2017 13:54
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Из-за реконструкции участка трассы «Россия» км 156+000 – км 178+800 (обход г. Твери) при строительстве транспортной развязки на 173 км (пересечение со Старицким шоссе)  с 15 августа по 31 октября 2017 года изменилась схема организации дорожного движения.

В соответствии с новой схемой распределение транспортных потоков по основным направлениям будет осуществляться следующим образом:

- основное транзитное движение по М-10 (в направлении Москва-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Москва) - по путепроводам без пересечения в одном уровне с ж/д линией и автодорогами;

- направление Тверь (выезд со Старицкого шоссе) – Москва, а также в направлении Ржева – со Старицкого шоссе направо по временному съезду, далее на существующий разворот под эстакадой на пр. 50 лет Октября – ул. Громова.

- направление Москва – Тверь (въезд на Старицкое шоссе) – движение осуществляем через разворот под эстакадой на пр. 50 лет Октября – ул. Громова, далее по временной объездной дороге поворачиваем налево под путепровод в направлении г. Тверь (Старицкого шоссе).

- направление Ржев – Тверь - с использованием временного проезда под путепроводом (движение прямо);

- направление Ржев – Санкт-Петербург - с использованием временного проезда под путепроводом в направлении г.Тверь (Старицкое шоссе), далее на разворот и по временному съезду выходим на а/д М-10 «Россия» в направлении г. Санкт-Петербурга.

- направление Санкт-Петербург – Тверь (въезд на Старицкое шоссе) – с М-10 направо по временной объездной дороге, далее поворачиваем налево под путепровод в направлении г. Тверь (Старицкого шоссе).

- в ночное время с 22.00 по 6.00 - с использованием разворота на км 178;

Также участники движения  могут воспользоваться альтернативным маршрутом въезда в Тверь на Старицкое шоссе через пр. 50 лет Октября и далее.

Указанная схема движения позволит приступить к следующему этапу строительства, что позволит реализовать постоянную схему дорожного движения по транспортной развязке на Старицком шоссе уже в текущем году.

 

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Комментарии (8)

  • Shumadan 
    По тексту я не понял, как пройти этот квест. Без схемы или стакана не разобраться.
    16.08.2017 14:44
    0 | 13

    • pwnw1et9nzvq 
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      16.08.2017 16:36
      0 | 0

  • future 
    Сейчас бетонных блоков накидают без освещения и разметки, разбирайся как хочешь.
    16.08.2017 14:51
    0 | 9

  • Ferapont 
    Из прочитанной галиматьи сделал такой вывод. В виде картинки.
Сумбур вносит название Старицкое шоссе - оно и на въезде в Тверь и на выезде. Здесь писатели объявы везде подразумевают участок городской дороги Старицкое шоссе - маршала Конева. Поняв это, уже более-менее понятно становится и остальное.
    Прикрепленные изображения:
    16.08.2017 15:58
    0 | 8

    • Paul_Moriarty 
      Добавьте еще, что со стороны Старицы вообще нет больше правого поворота на Москву. Т.е. тоже прямо под эстакаду, налево на Питер, а потом разворот на 50 лет Октября и прямо в Москоу.
      16.08.2017 16:17
      0 | 3

  • RVS 
    Ехал только что ,ни хрена там еще ничего не поменяли.
    16.08.2017 16:47
    0 | 2

  • Shumadan 
    Понятно, проезд под путепроводом прямо только в одном направлении-из Ржева в Тверь. Со Старицкого-Конева также как и было: направо и под эстакаду на 50 Лет. Блин, нельзя по-человечески то было написать?
    16.08.2017 16:48
    0 | 1

  • RVS 
    Вечный затор будет с поворотом налево(50лет Окт-Громова),сейчас уже стоят до начала эстакады.
    16.08.2017 16:50
    0 | 1
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