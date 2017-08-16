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Жителя Тверской области задержали по подозрению в убийстве пятилетней давности

16 Августа 2017 13:39
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Ещё в ноябре 2012 года на обочине объездной автодороги города Владимира был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Сложность в раскрытии преступления представляло установление личности убитого: при мужчине не было документов, по оперативным данным без вести пропавших он не значился, результаты проверки по иным криминалистическим учетам долгое время не давали положительных результатов.

Однако следователям всё же удалось установить личность погибшего, обстоятельства совершения преступления и задержать подозреваемого. 8 августа 2017 года в Москве был задержан 34-летний житель Тверской области.

По версии следствия, мужчины были хорошо знакомы. Потерпевший отказался возвращать в оговоренный срок 200 тысяч рублей, взятые в долг у подозреваемого. На этой почве между ними произошел конфликт, в результате чего преступник практически забил насмерть жертву молотком по голове.

С подозреваемым уже проведены необходимые следственные действия на месте преступления. Задержанный мужчина признал вину в совершенном преступлении и в ходе допроса подробно пояснил обстоятельства совершенного им преступления. Сейчас он заключён под стражу.

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Метки: убийство давнее убийство владимир забил молотком
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Комментарии (2)

  • Varg 
    Сам себе коллектор.
    16.08.2017 14:46
    0 | 0

  • pwnw1et9nzvq 
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    16.08.2017 16:37
    0 | 0
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