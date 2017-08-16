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В топ-5 лучших российских мест отдыха у воды попало озеро Селигер

16 Августа 2017 13:07
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В список 5-ти лучших мест для отдыха у воды в России (без черноморского побережья), которые стоит посетить до конца купального сезона 2017 года, вошли прибрежные зоны 5 регионов от Приморского края до Калининградской области. В список попали три морских пляжа (у поселка Янтарный и на Куршской косе в Балтийском море и бухта Лазурная в Японском море) и два озерных побережья (бухта Песчаная на Байкале и берега Селигера в Тверской области).

Рейтинг составлен крупнейшим в России сервисом поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar с учетом анализа популярных направлений, которые выбирали жители России для отдыха в 2017-м году.

Вообще, Селигер - это не одно озеро, а целая система озер, связанных между собой и имеющих более 500 км прибрежной линии. Селигер по праву славится в России и за ее пределами по несколькими причинам. Во-первых, это невероятно чистая пресная вода, прозрачность которой временами достигает 5 метров (средняя глубина – 6 метров). По этой причине в теплый сезон Селигер становится настоящим раем для любителей купания.

Во-вторых, чистота озера и прибрежной зоны, а также развитая инфраструктура позволяют туристам отдохнуть по-максимуму. Здесь есть все необходимое, чтобы провести время с детьми или без них, позагорать на песке или на траве, остановиться дикарем или в отеле, порыбачить или поохотиться.

В-третьих, Селигер полон религиозных достопримечательностей, которые сами по себе привлекают многих туристов. Например, монастырь Нилова пустынь, церковь Рождества Иоанна Предтечи («тверские Кижи»), церкви и колокольни города Осташков («столицы Селигера»). Многие достопримечательности датируются 16-17 вв. постройки.

Селигер находится ровно посередине между Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому до него лучше добираться либо на своем автомобиле, либо на поезде или автобусе. Поскольку территория озера большая, лучше заранее спланировать, в какой его части хотелось бы остановиться.

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Метки: озеро селигер отдых в россии туризм отдых на побережье
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Комментарии (4)

  • peshehod 
    С таким географическим положением Осташков мог бы стать российским Сен-Тропе, но вместо этого с дворов неделями не вывозят мусор. Подрастающая малышня (юные осташи-верхневолжане-тверитяне-земляки-россияне) смотрит на эти залежи и привыкает как к норме, как к модели своего будущего взрослого поведения. А городские власти, видимо, не любят ни своего города, ни этих детей, ни даже самих себя на фоне такого бардака. И отсюда вытекает предложение по системе оплаты их труда: увязать каждый лишний день невывоза отходов с размером зарплаты. Допустим, 1 день = 250 рублей. Можа, избираемая в сентябре Осташковская городская дума внесёт сей вопрос в повестку дня?
    16.08.2017 14:12
    1 | 2

    • Zorkiy 
      Развитие массового туризма в таких заповедных местах чревато вероятностью разрушения экосистемы: всё-таки Селигер - не море. В своё время венгры, пойдя по такому пути, едва не уничтожили озеро Балатон, да вовремя спохватились. В Хорватии, например,  туристам вообще запрещено купаться в прозрачнейших плитвицких озёрах - только посмотреть издалека...
      16.08.2017 14:28
      0 | 1

      • pwnw1et9nzvq 
        Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
        16.08.2017 16:37
        0 | 0

    • BARBAdos 
      херасе сен-тропе... Ближайший аэропорт (шереметьево) в 350 км, трансфер с аэропорта займет минимум 5 часов, а с учетом перелета, оформления и пробок, на дорогу до тверского сан-тропе "турист" потратит часов 10 (за такое время можно не то что до настоящего сан-тропе, можно до Таиланда долететь). Отели - отдельная песня, Букинг дает инфу что на Селигере 2 звездных отеля - 1 четырехзвездночный и 1 двухзвездочный. Селигер - такое же сан-тропе, как и рыбинское водохранилище или река волга в районе центрального пляжа... Про мусор можно и не говорить потенциальному туристу, он на подъезде к кувшиново уже будет проклинать этот Осташков...
      16.08.2017 15:58
      0 | 0
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