В топ-5 лучших российских мест отдыха у воды попало озеро Селигер

В список 5-ти лучших мест для отдыха у воды в России (без черноморского побережья), которые стоит посетить до конца купального сезона 2017 года, вошли прибрежные зоны 5 регионов от Приморского края до Калининградской области. В список попали три морских пляжа (у поселка Янтарный и на Куршской косе в Балтийском море и бухта Лазурная в Японском море) и два озерных побережья (бухта Песчаная на Байкале и берега Селигера в Тверской области).

Рейтинг составлен крупнейшим в России сервисом поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar с учетом анализа популярных направлений, которые выбирали жители России для отдыха в 2017-м году.

Вообще, Селигер - это не одно озеро, а целая система озер, связанных между собой и имеющих более 500 км прибрежной линии. Селигер по праву славится в России и за ее пределами по несколькими причинам. Во-первых, это невероятно чистая пресная вода, прозрачность которой временами достигает 5 метров (средняя глубина – 6 метров). По этой причине в теплый сезон Селигер становится настоящим раем для любителей купания.

Во-вторых, чистота озера и прибрежной зоны, а также развитая инфраструктура позволяют туристам отдохнуть по-максимуму. Здесь есть все необходимое, чтобы провести время с детьми или без них, позагорать на песке или на траве, остановиться дикарем или в отеле, порыбачить или поохотиться.

В-третьих, Селигер полон религиозных достопримечательностей, которые сами по себе привлекают многих туристов. Например, монастырь Нилова пустынь, церковь Рождества Иоанна Предтечи («тверские Кижи»), церкви и колокольни города Осташков («столицы Селигера»). Многие достопримечательности датируются 16-17 вв. постройки.

Селигер находится ровно посередине между Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому до него лучше добираться либо на своем автомобиле, либо на поезде или автобусе. Поскольку территория озера большая, лучше заранее спланировать, в какой его части хотелось бы остановиться.