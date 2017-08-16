В Тверь приедут итальянские велосипедисты из FIAB

20 и 23 августа в Твери пройдёт встреча с итальянским велоклубом "FIAB". Об этом сообщается на сайте клуба "ВелоТверь".

Итальянская федерация FIAB - организация по защите окружающей среды и безопасному передвижению велосипедистов. В 1998 году она была зарегистрирована как НКО, служащая для популяризации велосипеда, как экологического транспорта (городского и пригородного), в рамках модернизации окружающей среды. Федерация объединяет более 130 ассоциаций, разбросанных по всей Италии, способствует использованию велосипеда как ежедневного транспортного средства для городской среды, развивает и организовывает путешествия на велосипеде.

20 августа на базе клуба «ВелоТверь» состоится дружеская встреча с итальянским велоклубом "FIAB" (отделение в Прато). Это возможность пообщаться с коллегами из другой страны, обменяться опытом, задать вопросы, выпить чашку чая в интересной кампании.

Дата проведения встречи: 20.08.17 (воскресенье)

Время: 17.00

Место: помещение клуба «ВелоТверь» - пр-т Чайковского, д.19а, корп .1, пом. 11 (вход со двора).

Телефон: +7 (920) 690-75-06.

23 августа запланирована совместная поездка на велосипедах на Оршу через Оршинский монастырь и Савватьево. На реке организаторы поездки устроят пикник с чаепитием и костром. К участию приглашаются все желающие.

Дата: 23.08.17 (среда)

Время: 9.45

Место сбора: Тверская площадь у памятника Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину

Телефон: +7 (915) 737-54-30.