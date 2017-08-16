tvernews.ru
16 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

15 августа в Тверской области водители не уступали дорогу и попадали в ДТП

16 Августа 2017 12:55
Автор:

Фоторепортаж

15 августа, около 21.45 на 184 км трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском районе 42-летний водитель автомобиля марки РЕНО ТРАФИК при выполнении разворота вне перекрестка (в разрешенном ПДД месте) не уступил дорогу и столкнулся с приближавшимся встречным автомобилем ВАЗ 21101, под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили сам водитель ВАЗа и его 47-летний пассажир: с места происшествия пострадавшие на автомобиле скорой медпомощи были доставлены в Зубцовскую ЦРБ.

15 августа, в 20.35 на перекрестке ул. Широко-Северная и ул. Советская в городе Торопец 31-летняя женщина-водитель ВАЗ-11183 при проезде перекрестка неравнозначных дорог двигалась по второстепенной дороге. Она не уступила дорогу мотоциклу «Ямаха», под управлением 25-летнего водителя. В итоге пострадали оба участника ДТП. Их госпитализировали в Торопецкую ЦРБ.

15 августа, в 19.00 на перекрестке ул. Урицкого и ул. Вагжанова в Кимрах 71-летняя женщина-водитель NISSAN MICRA при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступила дорогу FORD FOCUS ,под управлением 29-летнего мужчины, который ехал по главной дороге. В результате столкновения травмы получила 32-летняя пассажирка Форда, от госпитализации отказалась.

15 августа, в 10.40 на 3 км автодороги Редкино – Городня - Стариково Конаковского района 39-летний водитель автомашины Рено Логан при левом повороте не предоставил преимущество в движении ВАЗу-21130, под управлением 26-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В итоге в аварии пострадала 57-летняя пассажирка автомашины Ваз: её отвезли в травматологическое отделение МСЧ-57 п. Редкино.

15 августа, в 08.30 на ул. Промышленная посёлка Редкино Конаковского района 25-летняя женщина-водитель ВАЗ-21070 не учла дорожные условия, не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет. Она самостоятельно обратилась в МСЧ-57 пгт. Редкино.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сводка дтп не уступил дорогу происшествия на дороге дтп в тверской области
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
51

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
50

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
44

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
44

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100