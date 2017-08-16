15 августа в Тверской области водители не уступали дорогу и попадали в ДТП

15 августа, около 21.45 на 184 км трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском районе 42-летний водитель автомобиля марки РЕНО ТРАФИК при выполнении разворота вне перекрестка (в разрешенном ПДД месте) не уступил дорогу и столкнулся с приближавшимся встречным автомобилем ВАЗ 21101, под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили сам водитель ВАЗа и его 47-летний пассажир: с места происшествия пострадавшие на автомобиле скорой медпомощи были доставлены в Зубцовскую ЦРБ.

15 августа, в 20.35 на перекрестке ул. Широко-Северная и ул. Советская в городе Торопец 31-летняя женщина-водитель ВАЗ-11183 при проезде перекрестка неравнозначных дорог двигалась по второстепенной дороге. Она не уступила дорогу мотоциклу «Ямаха», под управлением 25-летнего водителя. В итоге пострадали оба участника ДТП. Их госпитализировали в Торопецкую ЦРБ.

15 августа, в 19.00 на перекрестке ул. Урицкого и ул. Вагжанова в Кимрах 71-летняя женщина-водитель NISSAN MICRA при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступила дорогу FORD FOCUS ,под управлением 29-летнего мужчины, который ехал по главной дороге. В результате столкновения травмы получила 32-летняя пассажирка Форда, от госпитализации отказалась.

15 августа, в 10.40 на 3 км автодороги Редкино – Городня - Стариково Конаковского района 39-летний водитель автомашины Рено Логан при левом повороте не предоставил преимущество в движении ВАЗу-21130, под управлением 26-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В итоге в аварии пострадала 57-летняя пассажирка автомашины Ваз: её отвезли в травматологическое отделение МСЧ-57 п. Редкино.

15 августа, в 08.30 на ул. Промышленная посёлка Редкино Конаковского района 25-летняя женщина-водитель ВАЗ-21070 не учла дорожные условия, не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет. Она самостоятельно обратилась в МСЧ-57 пгт. Редкино.