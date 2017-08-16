Долгострои в Мигалово не рухнут, а будут достроены и заселены

В ТИА пришло письмо, где автор рассказал, что мигаловские строящиеся 17-этажки для военных построены, якобы, с нарушением технологии. "Одна из них может рухнуть, а потому ее вовсе хотят снести", - утверждал наш читатель. Эти слухи обсуждаются и в соцсетях. ТИА обратилось к генеральному подрядчику стройки АО «Главное управление обустройства войск» за комментарием.

Руководитель пресс-службы АО «Главное управление обустройства войск» Максим Николаевич Петухов:

- Все рассказы про нарушение технологии и обрушения – это только слухи, в которых нет ни доли правды. АО «Главное управление обустройства войск» наняло подрядчика для строительства объекта – СК «Антром». Мы все финансовые обязательства выполнили перед строительной компанией. СК «Антром» наняла субподрядчика, который, в свою очередь, с задачей не справился, потому строительство и сдача домов так затянулись. Но сейчас дома достроены, все коммуникации подведены, осталось только провести воду и подготовить документы к сдаче. С городским Водоканалом уже есть договоренности о врезке, так что эта проблема также будет решена в ближайшее время.

В октябре будет сдан и готов к заселению первый дом – корпус №3 на 337 квартир. Остальные дома поэтапно будут сдаваться друг за другом, точные сроки пока называть не буду. Всего будет сдано 4 дома – 1303 квартиры, здесь будет и служебное жилье, и постоянное для военнослужащих. После того, как первый дом в октябре будет сдан, Министерство обороны проведет его заселение – распределит квартиры.