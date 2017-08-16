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Долгострои в Мигалово не рухнут, а будут достроены и заселены

Долгострои в Мигалово не рухнут, а будут достроены и заселены - ТИА
16 Августа 2017 13:00
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Фоторепортаж

В ТИА пришло письмо, где автор рассказал, что мигаловские строящиеся 17-этажки для военных построены, якобы, с нарушением технологии. "Одна из них может рухнуть, а потому ее вовсе хотят снести", - утверждал наш читатель. Эти слухи обсуждаются и в соцсетях. ТИА обратилось к генеральному подрядчику стройки АО «Главное управление обустройства войск» за комментарием.

Руководитель пресс-службы АО «Главное управление обустройства войск» Максим Николаевич Петухов:

- Все рассказы про нарушение технологии и обрушения – это только слухи, в которых нет ни доли правды. АО «Главное управление обустройства войск» наняло подрядчика для строительства объекта – СК «Антром». Мы все финансовые обязательства выполнили перед строительной компанией. СК «Антром» наняла субподрядчика, который, в свою очередь, с задачей не справился, потому строительство и сдача домов так затянулись. Но сейчас дома достроены, все коммуникации подведены, осталось только провести воду и подготовить документы к сдаче. С городским Водоканалом уже есть договоренности о врезке, так что эта проблема также будет решена в ближайшее время.

В октябре будет сдан и готов к заселению первый дом – корпус №3 на 337 квартир. Остальные дома поэтапно будут сдаваться друг за другом, точные сроки пока называть не буду. Всего будет сдано 4 дома – 1303 квартиры, здесь будет и служебное жилье, и постоянное для военнослужащих. После того, как первый дом в октябре будет сдан, Министерство обороны проведет его заселение – распределит квартиры.

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Метки: новостройки в Мигалово долгострои в Мигалово жильё для военных минобороны рф
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Комментарии (7)

  • kudimov 
    Я думал, что так напишут:
"Дома в Мигалово будут достроены. 
- Эти дома являются символом города Твери, как и Путевой дворец, Старый мост. Дома будут достроены с сохранением архитектурных форм. Для этого пригласят известных столичных экспертов.
В настоящее время главная задача – обеспечить безопасность, вокруг строений установят ограждение."
    16.08.2017 13:46
    0 | 12

    • pwnw1et9nzvq 
      Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
      16.08.2017 16:37
      2 | 0

  • Zorkiy 
    Конечно, надо верить людям, но - дыма без огня...
    16.08.2017 14:02
    0 | 5

  • TvereZ 
    Приятнее жить с надеждой. Хотя бы и в новодолгоделе на том месте, где раньше ничего выше 5 этажей не строили. "Солдат должен стойко переносить холод, голод и лишения. Государство обязуется обеспечить" (с)
    16.08.2017 14:32
    0 | 6

  • future 
    Сейчас военным пообещают, что как только правильно проголосуют, так сразу в октябре и поселят в новых домах.
А до этого не могли воду холодную подключить? Три года.
Во что врезаться будут? В трубы, которые в Мигалово идут?
    16.08.2017 14:56
    0 | 5

  • hellraiser 
    Закащчик - Подрядчик - субподрядчик - субсубподрядчик - ясен пень последнему субу и строить то уже не начто
    16.08.2017 14:58
    0 | 3

  • abeltv 
    Насчёт проблем с фундаментом одного из домов, что ближе всего стоит к Волге - это не слух. Там при обустройстве фундамента не учли, что ключи бьют - построили дом, а фундамент через год после стройки "поехал", треснул. Так сказали разные строители, целых 3 человека, кто знаком с ситуацией. Мне кажется тот кто давал интервью, как минимум немного лукавит.....
Посмотрим, что будет дальше. Правильно пишут коллеги "дыма без огня не бывает", иначе эти дома давно бы сдали - отделка там закончена уже давно.
Почему бы журналистам из ТИА не съездить туда и сделать фоторепортаж  - всё бы прояснилось сразу. А то, кто врёт, кто правду говорит обывателю непонятно. А фотки из-за забора может сделать каждый. Если вас на территорию не пустят, значит врут и проблема есть, если пустят и дадут по фотографировать фундамент дома - и там не будет трещин - тогда наверное слухи.
    16.08.2017 16:45
    0 | 1
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