В Тверской области сельские педагоги, работающие с детьми-сиротами, получат компенсации на оплату жилья

В Тверской области сельским педагогам, работающим в государственных учреждениях, в которых воспитываются дети-сироты, будут компенсироваться расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Вопрос обсуждался на заседании правительства региона.

Принятое решение позволит расширить категорию получателей этой выплаты. В настоящее время размер ежемесячной компенсации сельским педагогическим работникам на оплату жилья, отопления и освещения составляет 1500 рублей, ее получают 9635 человек. В областном бюджете в 2017 году на выплаты предусмотрено 180,1 млн рублей.

С 1 сентября в Тверской области на 10% увеличиваются должностные оклады педагогических работников. Повышение коснется более 20 тысяч человек. На оплату труда этой категории сотрудников образования в бюджете Тверской области на 2017 год предусмотрено свыше 6 млрд рублей.