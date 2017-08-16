tvernews.ru
16 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области сельские педагоги, работающие с детьми-сиротами, получат компенсации на оплату жилья

16 Августа 2017 12:31
Автор:

В Тверской области сельским педагогам, работающим в государственных учреждениях, в которых воспитываются дети-сироты, будут компенсироваться расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Вопрос обсуждался на заседании правительства региона.

Принятое решение позволит расширить категорию получателей этой выплаты. В настоящее время размер ежемесячной компенсации сельским педагогическим работникам на оплату жилья, отопления и освещения составляет 1500 рублей, ее получают 9635 человек. В областном бюджете в 2017 году на выплаты предусмотрено 180,1 млн рублей.

С 1 сентября в Тверской области на 10% увеличиваются должностные оклады педагогических работников. Повышение коснется более 20 тысяч человек. На оплату труда этой категории сотрудников образования в бюджете Тверской области на 2017 год предусмотрено свыше 6 млрд рублей.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сельские учителя сельские педагоги выплаты учителям
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
51

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
50

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
44

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
44

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100