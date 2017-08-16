Ревнивый житель Вышнего Волочка сжёг автомобиль своего соперника

В дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» обратился 39-летний очевидец возгорания автомобиля на Казанском проспекте. Мужчина увидел горящую машину с балкона, вызвал пожарную бригаду и позвонил в полицию.

Машина огнём была уничтожена полностью. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

Подозреваемый в поджоге был задержан и дал признательные показания. 29-летний местный житель рассказал, что мотивом преступления послужило чувство ревности - автомобиль принадлежит знакомому его бывшей девушки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, как сообщили в УМВД по Тверской области.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области