Подробности ДТП на Туполева: водитель был пьян и без прав

15 августа, около 19:00 на ул. Туполева в Твери 18-летний пьяный водитель без прав, управляя ВАЗ 21074, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Ладой 219010, под управлением 52-летнего водителя. От удара Лада врезалась в Опель Астра, под управлением 30-летней женщины. В результате ДТП травмы получил сам виновник аварии: после осмотра и оказания помощи он был отпущен. В отношении 18-летнего молодого человека составлены все необходимые административные материалы.