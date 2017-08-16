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В Твери водитель сбил велосипедистку, которая выехала на дорогу из-за кустов

В Твери водитель сбил велосипедистку, которая выехала на дорогу из-за кустов - ТИА
16 Августа 2017 11:10
Автор:

Фоторепортаж

Авария произошла сегодня утром, 16 августа, примерно в 9.30, на ул. Бориса Полевого в Пролетарском районе Твери. Женщина ехала по тротуару в сторону улицы Маршала Конева, недалеко от остановки «Политех» при выезде со двора дома  ее сбил автомобиль «Рено Меган».

Как рассказала ТИА пассажирка автомобиля, велосипедистка по правилам дорожного движения должна была сойти с велосипеда и перейти участок дороги пешком: "А она выехала под колеса из-за кустов, мы ее даже не видели".

- Из-за таких как она теперь люди на работу опаздывают, - сокрушалась пассажирка.

Водитель «Рено» ехал медленно и сразу ударил по тормозам, как только заметил велосипедистку, потому женщина отделалась лишь незначительными ушибами. В ДТП, пожалуй, больше всех пострадал велосипед.

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Метки: сбили велосипедистку
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Комментарии (29)

  • TVERSKOY_SK 
    Вина велосуслика 100%.
    16.08.2017 11:15
    2 | 11

    • Alx 
      С чего вдруг? Водитель автомобиля виновен по 8.3 ПДД РФ.
      16.08.2017 11:48
      2 | 7

      • Sanych 
        Вел должен был катить по дороге,держась правого края проезжей части.В таком случае водитель и должен был ее пропустить.
        16.08.2017 12:05
        0 | 3

        • Alx 
          Вот пункт ПДД 8.3: При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает. 

Нас интересует вот эта часть: "При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней."  В нем указано. что водитель должен уступить дорогу транспортным средствам двигающимся по дороге. Тротуар - это составная часть дороги. Велосипедист при определенных условиях (обозначенных в п. 24 ПДД) вполне мог ехать по тротуару. В любом случае, пешеход может нести ответственность за нарушение п. 24, если она есть. Но виновен в ДТП будет водитель автомобиля.
          16.08.2017 12:16
          1 | 5

          • _Gelsomino_ 
            Да что вы такое говорите! Кто первым нарушил? Велосипедист - он и виноват. Водитель должен пропускать велосипедиста, который соблюдает права. Если не соблюдает - значит его вины водителя в этом нет. Что вы тут выдумываете. Шел бы там пешеход - был бы диаметрально другой расклад.
            16.08.2017 12:46
            1 | 2

            • Paul_Moriarty 
              Что первым нарушил велосипедист?
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
 - отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;

Велодорожек и полос нет. Обочины нет. Кто определяет наличие возможности двигаться по правому краю проезжей части, в ПДД не прописано. Очевидно, сам велосипедист.

Вон, на фото маршрутка стоит. Значит по правому краю двигаться невозможно. Велкам ту тротуар!
              16.08.2017 13:21
              2 | 1

              • Ironman8891 
                вы забыли про "а также по правому краю проезжей части или обочине;"
                16.08.2017 15:21
                0 | 0

                • Paul_Moriarty 
                  Тут больше похоже, что вы забыли прочитать. Специально для вас дублирую:
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
 - отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а̲ ̲т̲а̲к̲ж̲е̲ ̲п̲о̲ ̲п̲р̲а̲в̲о̲м̲у̲ ̲к̲р̲а̲ю̲ ̲п̲р̲о̲е̲з̲ж̲е̲й̲ ̲ч̲а̲с̲т̲и̲ ̲и̲л̲и̲ ̲о̲б̲о̲ч̲и̲н̲е̲;
                  16.08.2017 15:59
                  0 | 0

                  • pwnw1et9nzvq 
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                    16.08.2017 16:37
                    0 | 0

            • Alx 
              Водитель должен пропускать всех, в том числе нарушающих ПДД: пьяных, превышающих скорость, непристегнутых и т.п. В ПДД давно нет пункта "Каждый участник дорожного движения, соблюдающий настоящие Правила, вправе рассчитывать на то, что и другие лица выполняют требования Правил." Их нарушения - дело ГИБДД, а не водителя, который должен уступить дорогу.
Ну и в данном случае водитель точно не должен был решать, может ли велосипедист ехать по тротуару или нет. Напримерр 14-и летний велосипедист мог там ехать совершенно законнно. Да и взрослый мог, если бы не мог ехать по краю проезжей части. Причем в правилах не указано, кто должен решать, может ли он ехать или нет.
              16.08.2017 13:25
              0 | 2

              • Paul_Moriarty 
                Насчет нарушающих - не должен, несмотря на отсутствие соответствующего текста в ПДД.
Вот объяснение "на пальцах" http://howcarworks.ru/вопрос/нужно-ли-уступать-дорогу-нарушающему-пдд
И подтверждение от Верховного суда https://www.autonews.ru/news/5825b14f9a79474743133304
                16.08.2017 13:35
                0 | 0

                • Alx 
                  ПДД надо менять, на мой взгляд. Уточнять отдельные пункты. Данное решение ВС прямо противоречит п. 13.12. ПДД: При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. Обочина, как и тротуар, это тоже часть дороги. Из-за такой размытости и возникают все эти спорные ситуации.
                  16.08.2017 14:41
                  0 | 0

                  • Paul_Moriarty 
                    Так ли уж противоречит? ПДД запрещают движение ТС по обочинам и тротуарам. Нужно ли пропускать ТС, которым запрещено движение при текущем расположении на дороге?
                    16.08.2017 16:05
                    0 | 0

                    • Alx 
                      При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной ДОРОГЕ. Обочина - часть  дороги. ПДД 1.1: "Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2, используемый для ДВИЖЕНИЯ, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. В правилах есть явная неопределенность.
                      16.08.2017 16:15
                      0 | 1

                      • Paul_Moriarty 
                        И опять нет противоречия. Движение по обочине возможно только в соответствие с Правилами. А конкретно этот момент регламентируется пунктом 9.9.

9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

Т.е. движение по обочинам допускается, но далеко не для всех и с соблюдением ряда условий.
                        16.08.2017 16:26
                        0 | 0

                        • Alx 
                          Если не было бы противоречия, то дело бы не дошло до Верховного суда. Понятно, что ездить по обочине запрещено. Но статья ПДД говорит следующее: При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Ехал ли едущий по обочине по дороге со встречного направления прямо или направо? Очевидно, что ехал. Значит, согласно этому пункту поворачивающий налево ОБЯЗАН уступить ему дорогу, это написано совершенно однозначно. Поэтому четыре вроде суда вынесли решение в пользу обочечника, и только в верховном суде их решения были отменены.
                          16.08.2017 16:54
                          0 | 0

  • Pascal Paoli 
    А что она делала в кустах?
    16.08.2017 12:30
    0 | 1

  • antiER 
    А что делать пешеходу, когда его сбивает велосипедист на тротуаре. Меня в воскресенье на Волоколамке сбил (перелом руки в итоге)
    16.08.2017 14:16
    0 | 1

    • horton 
      antiER, сочувствую Вам... Теперь еще и к хирургу в очередях насидитесь...
      16.08.2017 14:19
      0 | 1

      • antiER 
        Уже.. В воскресенье в дежурном травмпункте 1-ой работали только стоматологи. В понедельник пошел в ведомственную, все равно отправли в 1-ю.  Вот там для меня было откровение. Очередь в регистратуру 30 мин, на прием к травматологу 2 часа, рентген минут 20 и потом со снимком минут 15 (это только очереди). Про внешний антураж я вообще не говорю.
        16.08.2017 14:45
        0 | 0

        • horton 
          Я же пару недель назад тоже через это прошла... Однажды сидела в очереди с 12.30 почти до 17-ти... Зато в очереди на втором-третьем приеме уже почти все лица знакомые )))
          16.08.2017 15:58
          0 | 0

          • antiER 
            Наверное не те желания во время звездопада загадывал...
            16.08.2017 16:15
            0 | 1

            • horton 
              Все к лучшему!  ̶Д̶о̶ ̶с̶в̶а̶д̶ь̶б̶ы̶   заживёт! )))
              16.08.2017 16:41
              0 | 0

    • Alx 
      Тоже самое, что и в случае, когда пешехода давит автомобиль. Вызывать ГИБДД и скорую. Желательно при этом поймать велосипедиста.
      16.08.2017 14:43
      0 | 0

      • antiER 
        Теперь то это я понимаю. А как доказать, факт наезда, свидетелей не было
        16.08.2017 14:58
        0 | 0

    • Ironman8891 
      обращайтесь в суд по поводу возмещения ущерба в денежном выражении.
      16.08.2017 15:22
      0 | 0

  • TvereZ 
    пункт 10.1 однозначно решает вопрос: виновен водитель источника повышенной опасности. 
"- Мог ли водитель предотвратить столкновение?
- Да, мог. Например, отказавшись от поездки вообще.
- Виновен!"
" ...И  я,  старший  здесь, нарушая законы и правила, первый говорю: смерть!
     - Смерть человеку и распыление машине, - хрипло сказал полковник.
     - Смерть - человеку... - медленно и как бы  с  сожалением  проговорил
Хлебовводов. - Распыление - машине... и забвение всему этому казусу. -  Он
прикрыл глаза рукой.
"
)))
    16.08.2017 15:50
    0 | 0

    • Paul_Moriarty 
      Пункт 10.1 ни разу не упоминает какие-то источники повышенной опасности. Это ваши влажные фантазии.
А касается он водителя транспортного средства, коим (транспортным средством) велосипед является в полной мере. Так что тут 1 - 1.
      16.08.2017 16:10
      0 | 0

  • id1Ray 
    так велосипедист не виноват, виноват выезжающий с прила, он всем должен уступать и велосипедам, не важно что вел на тротуаре, там тоже могут быть велосипедисты, или если бы велосипедистке было б меньше 14 - то виноват, а если больше то не виноват?
    16.08.2017 16:30
    0 | 0
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