В Твери водитель сбил велосипедистку, которая выехала на дорогу из-за кустов

Авария произошла сегодня утром, 16 августа, примерно в 9.30, на ул. Бориса Полевого в Пролетарском районе Твери. Женщина ехала по тротуару в сторону улицы Маршала Конева, недалеко от остановки «Политех» при выезде со двора дома ее сбил автомобиль «Рено Меган».

Как рассказала ТИА пассажирка автомобиля, велосипедистка по правилам дорожного движения должна была сойти с велосипеда и перейти участок дороги пешком: "А она выехала под колеса из-за кустов, мы ее даже не видели".

- Из-за таких как она теперь люди на работу опаздывают, - сокрушалась пассажирка.

Водитель «Рено» ехал медленно и сразу ударил по тормозам, как только заметил велосипедистку, потому женщина отделалась лишь незначительными ушибами. В ДТП, пожалуй, больше всех пострадал велосипед.