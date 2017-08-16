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В Твери в рамках проекта «Городская приемка» проверяют готовность школ к новому учебному году

В Твери в рамках проекта «Городская приемка» проверяют готовность школ к новому учебному году - ТИА
16 Августа 2017 10:18
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Фоторепортаж

В Твери продолжает работать проект «Городская приемка». Его суть – контроль качества подготовки объектов образования к 1 сентября со стороны экспертов, представителей власти и общественности.

В средней школе № 40 к старту образовательного процесса провели ремонт классных комнат, коридоров, частично заменили оконные рамы. До 1 сентября работы по замене оконных конструкций будут завершены полностью.

- Приёмка школ – это стандартная процедура, - комментирует депутат Тверской городской Думы Сергей Аксенов. – Однако с этого года усиливается общественный контроль. В комиссию по приёмке помимо представителей администрации теперь входят депутаты и представители родительских советов при школах, которые как никто другой заинтересованы в высоком качестве ремонта.

Принимать детей уже готова и школа №4. По словам педагогов, за летние каникулы работа проделана масштабная. Здесь полностью отремонтировали крышу и заменили старую пожарную сигнализацию на более современное оборудование. Сейчас идут отделочные работы фасада здания, в солнечные оттенки красят крыльцо. Значительную помощь в благоустройстве оказывает предприятие «Волжский пекарь», которое уже не один год шефствует над школой.

- Эту помощь мы ощущаем постоянно, - рассказывает директор средней школы № 4 Ирина Тюрякова. - С какой бы просьбой мы не обратились – сделать призовой фонд для выставки, помочь в уборке территории или отпилить опасно нависающие ветки, - всегда мы находим поддержку у Лилии Нигматулловны Корниенко и ее команды профессионалов.

- Мы убеждены, что промышленные предприятия обязаны брать шефство над школами, детскими садами, так как бюджетных средств не всегда хватает, - отмечает депутат Законодательного Собрания Тверской области, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко. - Конечно, в наших учебных заведениях многое делается, но зачастую в некоторых не столь масштабных вопросах нужна помощь.

Особое внимание комиссия уделяет состоянию медицинских кабинетов. К их приемке привлекаются эксперты из представителей медицинского сообщества. В четвертой школе два медицинских кабинета, и оба соответствуют всем нормативам.

- В медицинских кабинетах могут проводиться профилактические мероприятия, осмотры, прививочные кампании, – комментирует главный врач Диагностического центра ТГМУ Евгений Пичуев. – В этой школе обучение проходят более 800 детей. Если допустить, что всех этих школьников мы будем направлять в районную поликлинику, то с уверенностью можно сказать – эффективность таких мероприятий будет низкая. Поэтому считаю особенно важной организацию эффективной работы медкабинетов именно на местах, в образовательных учреждениях.

Благоустраивается и пришкольная территория. К началу нового учебного года здесь должен появиться бюст известного русского адмирала Павла Степановича Нахимова. Это не случайно – в школе №4 открывается первый кадетский класс военно-морского флота.

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Метки: приёмка школ городская приёмка ремонт школ готовность школ к учебному году
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Комментарии (6)

  • Судья 
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    16.08.2017 12:57
    0 | 5

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      16.08.2017 16:37
      0 | 0

  • Nabludatel 
    Ба, знакомые все лица. Депутаты от Единой России Аксенов, Корниенко (естественно накануне выборов) инспектируют готовность школ.
    16.08.2017 14:17
    0 | 1

  • horton 
    А провода так и должны торчать в медкабинетах? Аль это аппарат какой для оказания медпомощи?
    Прикрепленные изображения:
    16.08.2017 14:28
    0 | 0

    • Tverich 
      Так выглядит простейший дефибриллятор
      16.08.2017 14:48
      0 | 2
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