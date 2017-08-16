ООО "Тверская генерация" предупреждает о несанкционированных постройках над теплотрассами

Специалисты ООО "Тверская генерация" в своей работе постоянно сталкиваются с проблемой несанкционированного размещения гаражей, торговых павильонов, парковок, рекламных щитов и даже детских площадок над теплотрассами.

В Твери таких объектов около 60. Самовольные постройки мешают проведению плановых и аварийных ремонтных работ, но самое главное – создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Один из свежих примеров - порыв, который произошел во время гидравлических испытаний на улице 2-ая Лукина в Московском районе. Повреждение теплотрассы произошло под незаконно возведенной автостоянкой, где во время выброса воды куски асфальта повредили ближайшие автомобили.

Организации, которые проводят строительные и монтажные работы, в обязательном порядке должны получить согласование на размещение возводимых объектов в теплоснабжающей компании.

Согласно правилам охраны коммунальных тепловых сетей в г. Твери (приложение к постановлению администрации г. Твери № 1116 от 16.09.2014г.), ширина охранной зоны тепловых сетей составляет не менее трех метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций теплосетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода.

ООО «Тверская генерация» обращается к владельцам строений, установленных без соответствующего разрешения, с просьбой согласовать данные постройки с ресурсоснабжающей организацией и принять срочные меры для их переноса с самовольно занятых участков.

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