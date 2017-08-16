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В Твери стартует Международный научно-технический фестиваль «Junge Ingenieure 2017»

16 Августа 2017 09:58
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С 21 по 22 августа Тверской государственный технический университет принимает в своих стенах делегацию студентов и молодых специалистов из Германии. В рамках российско-германского молодежного обмена на площадке Центра инжиниринга и промышленного дизайна «Технополис» пройдет Международный научно-технический фестиваль «Junge Ingenieure 2017» («Молодые инженеры 2017»). Ключевыми отраслями мероприятия станут робототехника, лазерные технологии, аддитивные технологии, конструирование и промышленный дизайн.

Тематика Фестиваля приурочена к Году экологии в России. Он призван повысить общую культуру проектной, исследовательской и конструкторской деятельности молодежи России и Германии, развить международный опыт применения современных технологий в инжиниринговой практике.

В рамках мероприятия будет организована интерактивная программа, включающая образовательную и соревновательную части, в которой примут участие студенты и молодые специалисты Тверского государственного технического университета, Тверского государственного университета и технического университета г. Нюрнберг.

Конкурсной программой предусмотрена не только разработка и презентация проекта, но и участие членов команды в сложных конкурсах профессиональных компетенций. Такой подход даст возможность познакомиться с новейшими технологиями и применить полученные знания и навыки в практической деятельности.

По правилам Фестиваля состав команд участников будет определяться исходя из ключевых направлений (инженер-конструктор, инженер-программист, промышленный дизайнер, инженер-электроник) деятельности Центра инжиниринга «Технополис». Именно такой набор стартовых компетенций участников позволит смоделировать на соревнованиях малое инновационное предприятие и применять максимально нестандартные решения.

В течение двух дней команды должны разработать проект в соответствии с техническим заданием, изготовить опытный образец и обосновать экономическую целесообразность его производства. Работа команд будет включать в себя основные стадии инжинирингового процесса – от идеи до опытного образца.

В заключительный день состоится очная защита проектов, в состав комиссии войдут специалисты из Германии, представители реального сектора экономики Твери и специалисты ТвГТУ.

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Метки: Международный научно-технический фестиваль «junge ingenieure 2017» научно-технический фестиваль
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