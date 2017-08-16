Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка разработала бесплатное мобильное приложение «АнтиКонтрафактАлко», которое позволяет определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС; легальность продажи алкоголя в торговой точке; сообщить о найденном нарушении в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

После установки мобильного приложения, которое можно скачать на официальном сайте ФСРАР public.fsrar.ru, на устройство (iPhone, iPad, Android) и регистрации, с помощью камеры мобильного телефона или планшета необходимо отсканировать акцизную марку (либо штрихкод на чеке), после чего приложение самостоятельно сверит данные с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС) и выведет результаты на экран.

В случае если предприятие продаёт алкоголь без лицензии (ее нет на карте или в списке), продает алкогольную продукцию несовершеннолетним, нарушает время продажи алкогольной продукции или нарушает установленные минимальные цены, то у пользователя вас есть возможность сообщить об этих правонарушениях в приложении.