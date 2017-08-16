В Твери определили победителей фестиваля "Футбол нашего двора"

Финальные игры областного фестиваля «Футбол нашего двора» прошли 15 августа на стадионе СШОР по футболу. Отборочные соревнования «Футбол нашего двора» в 2017 году прошли в 16 муниципалитетах Тверской области. В них приняли участие более 450 мальчишек в возрасте 11–16 лет.
В финале встретились команды, прошедшие отбор зональных соревнований. В каждой возрастной группе по шесть команд.
Список команд финалистов
2001-2002 г.р.: Спутник-2, Кашин, Нелидово, Зубцов, Сандово, Максатиха
2003-2004 г.р.: Спутник-1, Кашин, Нелидово, Ржев , Красный Холм, Максатиха
2005-2006 г.р.: Спутник-1, Кашин, Нелидово, Ржев, Вышний Волочек, Максатиха
Победители турнира
Юноши 2005-2006 г.р.
1 место «Кашин» (Кашин)
2 место «Нелидовский район» (Нелидово)
3 место «Вышний Волочек» (В. Волочек)
Лучший вратарь Щиголев Иван (В.Волочек)
Лучший бомбардир Минченков Руслан (Нелидово)
Лучший игрок Романов Игорь (Кашин)
Юноши 2003-2004 г.р.
1 место «Краснохолмский район» (Красный Холм)
2 место «Спутник» (Кимры)
3 место «Кашин» (Кашин)
Лучший вратарь Смирнов Михаил (Красный Холм)
Лучший бомбардир Александров Даниил (Кимры)
Лучший игрок Ефимов Иван ( Кашин)
Юноши 2001-2002 г.р
1 место «Нелидовский район» (Нелидово)
2 место «Кашин» (Кашин)
3 место «Зубцов» (Зубцов)
Лучший вратарь Коротков Иван (Кашин)
Лучший бомбардир Шмыков Андрей (Нелидово)
Лучший игрок Гудков Александр (Зубцов)
Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
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