Даниил Ейбог - девятый на Кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку

11—13 августа в Новогорске прошел первый официальный старт российских шорт-трекистов. Эти соревнования стали отборочными и по их итогам определили состав из 16 спортсменов (8 мужчин и 8 женщин), который будет централизованно готовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане. На каждой из трех индивидуальных дистанций (500, 1000 и 1500 метров) шорт-трекисты стартовали дважды.

Представители тверского центра спортивной подготовки «ШВСМ» Даниил Ейбог и Алёна Шугарова заняли девятое и 15 место соответственно, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области