В Твери на Туполева столкнулись три автомобиля, 1 человек пострадал

15 августа, примерно 19.30, в Твери на ул.Туполева столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2107, "Лада Гранта" и "Опель". В пресс-службе УГИБДД по Тверской области ТИА пояснили, что в ДТП пострадал один человек ( взрослый), по предварительной информации пострадавший отделался незначительными травмами.

В группе ВК "Подслушано у водителей. Тверь" водители пишут, что авария собрала на улице Туполева пробку.

Фото: "Подслушано у водителей.Тверь", автор Nikita Bogolyubov