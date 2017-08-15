В Твери на фестивале "Чего хочет Тверь" городские чиновники проведут лекции

26 и 27 августа, с 11 до 19 часов, в тверском Городском саду пройдет городской фестиваль «Чего хочет Тверь». В числе других мероприятий, на фестивале сотрудники городской Администрации, кураторы проекта и представители бизнеса проведут лекции.

В первый день Фестиваля лекторий будет посвящен вопросам городского развития - от Администрации Твери пройдут лекции по темам:

· «Зеленый город: работа Администрации по озеленению»

· «Кризис тепловых сетей в Твери»

· «Реконструкция центральных улиц города»

· «Реклама в городе: система работы Администрации»

Также планируется обсудить проблемы разрушения памятников архитектуры в Твери и благоустройства общественных пространств города.

Второй день Фестиваля посвящен темам личного развития и конкретным практикам улучшения города. Гостей Фестиваля ждут открытые лекции «Продвижение личного бренда в социальных сетях», «Правильное питание современного человека», «Как улучшить свой двор?», «Нужно ли Твери больше заведений с уличной едой?».

Подробная программа в группе Фестиваля Вконтакте - https://vk.com/fest_tver и на сайте http://чего-хочет-тверь.рф