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В Твери на фестивале "Чего хочет Тверь" городские чиновники проведут лекции

15 Августа 2017 19:27
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26 и 27 августа, с 11 до 19 часов, в тверском Городском саду пройдет городской фестиваль «Чего хочет Тверь». В числе других мероприятий, на фестивале сотрудники городской Администрации, кураторы проекта и представители бизнеса проведут лекции.

В первый день Фестиваля лекторий будет посвящен вопросам городского развития - от Администрации Твери пройдут лекции по темам:

·         «Зеленый город: работа Администрации по озеленению»

·         «Кризис тепловых сетей в Твери»

·         «Реконструкция центральных улиц города»

·         «Реклама в городе: система работы Администрации»

Также планируется обсудить проблемы разрушения памятников архитектуры в Твери  и благоустройства общественных пространств города.

Второй день Фестиваля посвящен темам личного развития и конкретным практикам улучшения города. Гостей Фестиваля ждут открытые лекции «Продвижение личного бренда в социальных сетях», «Правильное питание современного человека», «Как улучшить свой двор?», «Нужно ли Твери больше заведений с уличной едой?».

Подробная программа в группе Фестиваля Вконтакте - https://vk.com/fest_tver и на сайте http://чего-хочет-тверь.рф

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Метки: Чего хочет Тверь?
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Комментарии (1)

  • MikeH 
    Да лааадно?
    15.08.2017 20:22
    0 | 0
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