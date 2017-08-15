В тверской больнице №7 начал работу современный рентгенодиагностический комплекс

В городской клинической больнице № 7 в Твери запущен в работу цифровой рентгенодиагностический комплекс «Протон». Оборудование поставлено в рамках программы модернизации здравоохранения Верхневолжья за счёт областного бюджета. Стоимость аппарата — более 18 млн. рублей.

Врачи и лаборанты больницы №7 прошли обучение работе с рентгенодиагностическим комплексом. Новое оборудование расширило возможности диагностики заболеваний органов грудной клетки, брюшной полости и костно¬суставной системы. Изображение примерно на 50% больше, чем у аппаратов предыдущих поколений, при этом не искажается и является объёмным, в результате чего уменьшается рентгеновская нагрузка на пациента. Снимок поступает напрямую на компьютер врача, при необходимости его можно распечатать в течение 2-4 минут на бумаге или плёнке, сохранить на цифровых носителях или отправить по электронной почте.

Для быстроты и удобства обслуживания пожилых и маломобильных граждан комплекс оборудован дистанционно управляемым столом-штативом. При наличии показаний обследование доступно для всех пациентов больницы бесплатно.

В июле современный флюорографический цифровой аппарат начал работать в Ржевской центральной районной больнице. Оборудование также закуплено на средства областной казны по программе развития материально-технической базы медицинских учреждений.

Справочно: В прошлом году в 12 учреждений здравоохранения Верхневолжья поступило более 20 единиц медицинской техники. В частности, новое оборудование было закуплено для областного перинатального центра, центра по профилактике и борьбе со СПИД, тверской горбольницы №7 и детской больницы №3, Торжокской, Западнодвинской, Калязинской, Бологовской, Бельской и Лихославльской ЦРБ. В Оленинском и Бежецком районах специализированными аппаратами оборудовали офисы врачей общей практики, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области