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В тверской больнице №7 начал работу современный рентгенодиагностический комплекс

15 Августа 2017 18:45
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В городской клинической больнице № 7 в Твери запущен в работу цифровой рентгенодиагностический комплекс «Протон». Оборудование поставлено в рамках программы модернизации здравоохранения Верхневолжья за счёт областного бюджета. Стоимость аппарата — более 18 млн. рублей.

Врачи и лаборанты больницы №7 прошли обучение работе с рентгенодиагностическим комплексом. Новое оборудование расширило возможности диагностики заболеваний органов грудной клетки, брюшной полости и костно¬суставной системы. Изображение примерно на 50% больше, чем у аппаратов предыдущих поколений, при этом не искажается и является объёмным, в результате чего уменьшается рентгеновская нагрузка на пациента. Снимок поступает напрямую на компьютер врача, при необходимости его можно распечатать в течение 2-4 минут на бумаге или плёнке, сохранить на цифровых носителях или отправить по электронной почте.

Для быстроты и удобства обслуживания пожилых и маломобильных граждан комплекс оборудован дистанционно управляемым столом-штативом. При наличии показаний обследование доступно для всех пациентов больницы бесплатно.

В июле современный флюорографический цифровой аппарат начал работать в Ржевской центральной районной больнице. Оборудование также закуплено на средства областной казны по программе развития материально-технической базы медицинских учреждений.

Справочно: В прошлом году в 12 учреждений здравоохранения Верхневолжья поступило более 20 единиц медицинской техники. В частности, новое оборудование было закуплено для областного перинатального центра, центра по профилактике и борьбе со СПИД, тверской горбольницы №7 и детской больницы №3, Торжокской, Западнодвинской, Калязинской, Бологовской, Бельской и Лихославльской ЦРБ. В Оленинском и Бежецком районах специализированными аппаратами оборудовали офисы врачей общей практики, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: больница №7 современный рентгенодиагностический комплекс в Тверской области закупается современное медицинское оборудование
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Комментарии (5)

  • Dobry кrtek 
    Вот "наш ответ Чемберлену!" Врут всё ОНФовцы, мол, на самом деле у нас всё прекрасно! Тока работать скоро будет некому, а так всё .....сь)))
    15.08.2017 18:57
    0 | 2

  • Proletary 
    При наличии показаний обследование доступно для всех пациентов больницы бесплатно.
Видимо, платно - при наличии противопоказаний. Идиоты.
    15.08.2017 20:27
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Можно ли ( нужно ли ) проводить обследование при наличии противопоказаний, пусть даже и бесплатно?) Действительно, пресс-релиз составляли явно слабоумные.
      15.08.2017 20:32
      0 | 0

  • horton 
    "...при необходимости его можно распечатать в течение 2-4 минут на бумаге или плёнке..."
Наверное, на бумаге - за 2 минуты, а на пленке - за 4 минуты?! )))
    15.08.2017 20:53
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
       "При наличии показаний обследование доступно для всех пациентов..." А при отсутствии показаний оно, естественно, недоступно.))) Логично?
P.S. "Стоимость аппарата — более 18 млн. рублей." Хм... см.ниже.
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      15.08.2017 21:02
      0 | 0
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