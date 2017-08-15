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В Твери будут использовать остающиеся после ремонта дорог асфальтовую крошку и демонтированные рельсы

15 Августа 2017 18:38
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В Твери продолжается ремонт дорог, в августе ремонтируют асфальт на улицах Советская, Вагжанова, проспекте Калинина и т.д. В ходе ремонта остаются материалы, которые можно повторно использовать в работе, – это асфальтовый гранулят, демонтированные рельсы и брусчатка. Все они складируются на территории муниципальных предприятий.

За сохранностью демонтированных рельсов осуществляется тщательный контроль с фотофиксацией и учётом. Отдельные элементы рельсового полотна находятся в неудовлетворительном состоянии, поверхность в некоторых местах от долгой эксплуатации стёрлась и стала тоньше почти в два раза. Тем не менее, часть рельсов пригодна для последующего использования.

Также тщательно складируется и асфальтовая крошка, которая образуется при снятии старого покрытия с помощью фрезеровальной машины. Ее будут использовать для ликвидации дорожных ям. Ремонт дорог ведётся круглосуточно, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: ремонт дорог
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Комментарии (7)

  • TvereZ 
    "через
         четыре 
                      года
здесь
         будет
                   город-склад!"
)))
    15.08.2017 18:42
    0 | 5

  • Эго 
    Пожалуй, так можно решить и проблему "фирменного" тверского сувенира. Каждый желающий на память о главных достопримечательностях Твери может  приобрести кусок стершегося рельса и обломок Речного вокзала.
    15.08.2017 19:27
    0 | 10

    • horton 
      Эго, а я только хотела спросить: с асфальтовой крошкой понятно - для заделки ям, а зачем нужны протертые до дыр рельсы???
А Вы уж и ответили ))))
      15.08.2017 19:41
      0 | 3

  • ДеД 
    А оставшиеся деньги можно будет как-нить использовать?
    15.08.2017 20:01
    0 | 1

    • Эго 
      У вас остались деньги? Несите. Используем. Администрация.
      15.08.2017 20:07
      0 | 4

  • nynkuH 
    я так понимаю на "ремонт" дороги в Радужном крошки,как и дураков припасено на сто лет вперёд
    15.08.2017 20:54
    0 | 1

  • abeltv 
    А что асфальтовой крошкой можно заделывать ямы? До первого дождя максимум...
    15.08.2017 21:19
    0 | 0
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