В Твери будут использовать остающиеся после ремонта дорог асфальтовую крошку и демонтированные рельсы

В Твери продолжается ремонт дорог, в августе ремонтируют асфальт на улицах Советская, Вагжанова, проспекте Калинина и т.д. В ходе ремонта остаются материалы, которые можно повторно использовать в работе, – это асфальтовый гранулят, демонтированные рельсы и брусчатка. Все они складируются на территории муниципальных предприятий.

За сохранностью демонтированных рельсов осуществляется тщательный контроль с фотофиксацией и учётом. Отдельные элементы рельсового полотна находятся в неудовлетворительном состоянии, поверхность в некоторых местах от долгой эксплуатации стёрлась и стала тоньше почти в два раза. Тем не менее, часть рельсов пригодна для последующего использования.

Также тщательно складируется и асфальтовая крошка, которая образуется при снятии старого покрытия с помощью фрезеровальной машины. Ее будут использовать для ликвидации дорожных ям. Ремонт дорог ведётся круглосуточно, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области