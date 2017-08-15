В Конаково прошли региональные соревнования по триатлону

В Конаково Тверской области прошел Кубок Тверской области по триатлону. В соревнованиях приняли участие не только профессиональные спортсмены, но и любители. Так для спортсменов была организована дистанция протяженностью 28 км; народная дистанция -16.15 км. 13 августа в Конаково определили победителей, ими стали Эдуард Тулисов из Удомли и Анастасия Храмова из Конаково, сообщает Комитет по физической культуре и спорту