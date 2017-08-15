11-13 августа в Тверской области гаишники поймали 100 пьяных водителей

УГИБДД по Тверской области подвело итоги профилактического мероприятия «Контроль трезвости», который в очередной раз прошел в регионе в минувшие выходные 11-13 августа. 100 водителей были привлечены за управление автомобилями с признаками опьянения, из них в Твери остановлено 26 пьяных водителей.

За 7 месяцев 2017 года по вине пьяных водителей в Тверской области произошло 109 ДТП, в результате которых погибли 32 и получили травмы 154 человека.

В соответствии с нормой ст. 264.1 УК РФ, за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. За 7 месяцев 2017 года сотрудники Госавтоинспекции Тверской области остановили 467 таких рецидивистов.

Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких факта по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д), сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области