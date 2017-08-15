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11-13 августа в Тверской области гаишники поймали 100 пьяных водителей

15 Августа 2017 17:54
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УГИБДД по Тверской области подвело итоги профилактического мероприятия «Контроль трезвости», который в очередной раз прошел в регионе в минувшие выходные 11-13 августа. 100 водителей были привлечены за управление автомобилями с признаками опьянения, из них в Твери остановлено 26 пьяных водителей.

За 7 месяцев 2017 года по вине пьяных водителей в Тверской области произошло 109 ДТП, в результате которых погибли 32 и получили травмы 154 человека. 

В соответствии с нормой ст. 264.1 УК РФ, за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. За 7 месяцев 2017 года  сотрудники Госавтоинспекции Тверской области остановили 467 таких рецидивистов. 

Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких факта по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д), сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: пьяные водители контроль трезвости
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Комментарии (4)

  • Ин окентий 
    ЕБЕлей!
    15.08.2017 18:22
    0 | 2

  • Naum 
    наконец норму выполнили !
    15.08.2017 18:39
    0 | 0

  • TvereZ 
    Субтильные попались в этот раз - вот и поместилась сотня в тот же объем...)))
    15.08.2017 18:43
    0 | 0

  • vepr76 
    Ночной патруль VX-500
Выходит в город на обход
Нас ждет таинственная Тверь
Сержант , поймаем всех, поверь
Патруль VX-146
Как там дела у вас -- ответь,
А много взяли алкашей?
Не то майор нам даст люлей...
    15.08.2017 20:42
    0 | 0
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