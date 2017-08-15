В Твери угнали автомобиль Kia Rio

Автомобиль угнали из Московского района. 14 августа 2017 года около 23.00 неизвестные совершили угон автомобиля Kia Rio черного цвета (В898РС69) с ул. Склизкова Твери.

Всю имеющуюся информацию о месте нахождения автомобиля необходимо оперативно сообщить по телефонам группы розыска СБ ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тверской области: 8(4822)-58-59-30 либо по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-04-00, 58-59-00.