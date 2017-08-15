Мнения о возрождении Речного вокзала

Эксперты в сфере охраны памятников культурного наследия, строительства и истории Твери прокомментировали заявление губернатора Игоря Рудени о планах по восстановлению здания Речного вокзала.

Александр Тягунов, Заслуженный строитель РСФСР, депутат Законодательного Собрания Тверской области:

- Очень здорово, что сегодня этим заявлением губернатора Игоря Рудени рассеяны все сомнения. Есть окончательное решение — Речной вокзал будет восстановлен как символ Твери. Это важное, своевременное решение. Как и что делать, будем советоваться с общественностью. Я думаю, стоит создать фонд, чтоб тверитяне могли внести свой вклад в восстановление здания .

Павел Иванов, краевед, куратор проекта «Тверские своды»:

- Мне представляется возможным, что в ходе будущих исследований Речного вокзала состоится хорошее археологическое обследование этой территории, будут открыты и подготовлены для экспонирования фрагменты Отроч монастыря с тем, чтобы это место приобрело дополнительную привлекательность для туристов.

Александра Смирнова, штатный заместитель председателя совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

- Речной вокзал — это символ эпохи. И для многих горожан это символ Твери, к которому они привыкли. То, что здание понесло потери — плохо, но то, что его будут восстанавливать — хорошая новость.

15 августа во время общения с журналистами по итогам заседания Правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил о решении восстановить здание Речного вокзала в историческом виде.

- Этот объект является символом города Твери, как и Путевой дворец, Старый мост. Речной вокзал будет восстановлен с сохранением архитектурных форм. Для этого мы пригласили известных столичных экспертов, среди которых – член Российской Академии художеств Сергей Оссовский, – сказал Игорь Руденя.

Говоря о функционале здания, глава региона отметил, что этот вопрос будет обсуждаться со специалистами.

Главная задача – обеспечить безопасность возле здания Речного вокзала. Вокруг строения установлено ограждение. На месте дежурят сотрудники МЧС и полиции, движение пешеходов и транспорта на прилегающей территории перекрыто.