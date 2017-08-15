Православие, духовность и экономическое развитие: в Тверской области вывели формулу профилактики сиротства

За последние пять лет в регионе на 56% сократилось число сирот, состоящих в банке данных для поиска замещающих семей. Однако несмотря на это регион остается на последних позициях в рейтинге ЦФО по количеству сирот от общего числа детского населения. На заседании правительства 15 августа кабмин, губернатор и эксперты обсуждали профилактику сиротства и меры борьбы с ним.

Во вступительном слове Игорь Руденя напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в этом году разрабатывается дополнительный комплекс мер, направленных, в первую очередь, на профилактику сиротства. И самое главное здесь – не допускать сиротства при живых родителях (так называемое социальное сиротство).

Министр социальной защиты населения Елена Хохлова назвала основные цифры по сиротству в регионе, рассказала о мерах его профилактики, помощи семьям, иждивенчестве и духовности.

Статистика:

В Тверской области с 2013 года число детей выросло с 225 012 человек до 236 482. За это время количество детей, которые воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении, снизилось почти втрое — с 5983 до 2082. Увеличилось число детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях (с 41 114 до 43 767) и многодетных семьях (с 23 972 до 33 802).

За пять лет численность детей-сирот, состоящих на учете и подлежащих устройству в семью, сократилось с 1 512 до 593. Из них 391 мальчик и 202 девочки. Почти 80 % старше 10 лет. В таком возрасте – это «трудный контингент» для семейного устройства, по словам министра.

Из 593 детей-сирот 283 имеют задержку умственного и первично-психологического развития, 11 – дети с серьезными проблемами здоровья, 153 – инвалиды и 146 – здоровые дети.

Позитивным примером в воспитании детей с особенностями развития, как рассказала министр, является семья Колбиных из Вышнего Волочка. В семье 9 приемных и 3 родных детей. Двое из них – дети-инвалиды с тяжелой патологией. Но родителей-медиков это не пугает. Дети занимают призовые места на всероссийских творческих конкурсах, а приемная дочь Софья вышла в полуфинал конкурса «Ты – супер» на НТВ.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского населения Тверской области составляет 1, 93%. А это третье место с конца в рейтинге ЦФО. Для сравнения лучший показатель в Белгородской области – 0,73,%.

- В глобальном плане необходимо усиливать систему ценностей, воспитывать родительскую ответственность, улучшать экономику и качество жизни населения, снижать иждивенческие настроения и повышать ответственность за собственную судьбу, - добавила от себя министр.

Одна из эффективных форм поддержки многодетных семей – это государственная социальная помощь на основе социального контракта.

– Мы оказываем помощь не для того, чтобы её проесть или рассчитаться по долгам, а чтобы поднять уровень благосостояния семьи. И эта помощь многодетным семьям существенная – до 150 тысяч рублей. На эти деньги семьи развивают приусадебные хозяйства, покупают домашних животных, теплицы, сельскохозяйственное оборудование, женщины приобретают швейные машинки и проходят обучение. При этом семьи находятся под социальным сопровождением для отслеживания ситуации. Уже есть итоги работы – это снижение числа семей в социально опасном положении.

Елена Хохлова призналась, что не со всеми семьями удается провести такую работу. И тогда встает вопрос устройства детей в другие семьи. Сейчас в семьях-усыновителях воспитывается 751 ребёнок. Это в пять раз меньше, чем в замещающих (разница в том, что воспитание в последних сохраняет за ребенком статус сироты и соответствующие льготы и поддержку).

Для приёмных родителей работает специализированная школа, подготовку в которой ежегодно проходят более 400 граждан. Замещающие семьи имеют право на получение ежемесячных областных выплат и регионального материнского капитала. Так, ежемесячные выплаты на содержание ребенка в приёмной семье составляют 11 272 рубля, региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего ребенка – 58 712 рублей.

С 2009 года в Тверской области работает общественная организация «Союз замещающих семей», членами которой являются больше 500 семей. Организация проводит фестивали, встречи, выставки, организует палаточные лагеря, участвует во Всероссийских конференциях и форумах. На одном из фестивалей детского творчества 6 сирот нашли свою семью. Помимо прочего в Тверской области продуктивно работают благотворительные фонды и организации.

После доклада министра слово дали приглашенным экспертам. Основной вопрос – как бороться с социальным сиротством.

Татьяна Жомова, главный врач тверского специализированного дома ребенка «Теремок», рассказала, что большинство воспитанников «Теремка» - это социальные сироты (дети, имеющие родителей, которые либо от них отказались, либо лишены родительских прав).

- Родители часто отказываются от воспитания детей-инвалидов, и какие бы причины не были для отказа – материальные или социальные – я считаю, что сегодня социальное сиротство обусловлено причинами духовными. Это утрата веры, стремление жить в своё удовольствие, нежелание нести свой крест жизненных трудностей и, в том числе, заботу о детях.

В решении вопроса социального сиротства, по мнению врача, нужно уделять больше внимания сотрудничеству с Русской Православной Церковью. Именно православие может помочь матери избежать отказа от собственного ребёнка, направить семью на ответственное выполнение родительских обязанностей. Помощь церкви важна и семьям, которые уже взяли на воспитание детей-сирот.

Елена Ямщикова, директор ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» города Ржева, согласилась с Татьяной Жомовой и добавила, что все насущные проблемы на Руси всегда решались всем миром, и эту проблему нужно так же решать: объяснять, популяризировать, разговаривать с потенциальными родителями. В частности, в Тверской области внедрена и успешно работает выездная мобильная родительская бригада.

Эдуард Косиковский, воспитывающий на двоих с супругой 28 детей, рассказал о готовящемся пилотном проекте «ДОСТОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН», направленный на воспитание и устройство трудных детей. Проект будет реализовываться в Зубцовском районе, и заключаться в обучении детей работе на сельскохозяйственных площадках.

Иеромонах Амвросий (Желябовский) - председатель Отдела социального служения и благотворительности Тверской епархии, присутствовавший на заседании в качестве эксперта, рассказал, что Епархия делает много для поддержки семей, находящихся в трудном положении, но профинансировать их полностью не может:

- Самая главная задача для нас – это духовное воспитание. А в церкви людей очень мало, и детей мало. Чтобы мы могли доносить Слово Божие до каждого человека, нам нужна «трибуна», а это сегодня только через СМИ.

Амвросий рассказал о своем 10-летнем прихожанине, усыновленным православной семьей. В этом году он придет в воскресную школу при храме.

Губернатор согласился с тем, что укрепление традиционных нравственных ценностей и духовная помощь семьям в социально опасном положении играет важную роль в профилактике сиротства (правительство тесно сотрудничает с Тверской и Кашинской митрополией, создан координационный совет по вопросам духовно-нравственного воспитания, который возглавил Игорь Руденя), но всё же попросил вернуться к слайду с количеством малообеспеченных семей в регионе.

- Посмотрите на эти цифры. Нам необходимо добиваться повышение уровня благополучия и культуры семей, создавать условия для нормального воспитания детей в здоровой атмосфере. Это задача не только органов социальной защиты, но и прежде всего экономического блока, системы образования, культуры и спорта, комитета по делам молодёжи, глав муниципальных образований.

Глава региона поручил профильным министерствам и ведомствам в течение месяца разработать областной комплексный план по профилактике социального сиротства на 2018-2021 годы. Он должен быть скоординирован с общим планом социально-экономического развития и включать конкретные мероприятия по увеличению количества рабочих мест, открытию в регионе новых кадетских учебных заведений, отслеживанию дальнейшей социальной адаптации детей-сирот.