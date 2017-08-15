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В Твери проходит плановая подготовка к осенне-зимнему периоду

В Твери проходит плановая подготовка к осенне-зимнему периоду - ТИА
15 Августа 2017 15:58
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Фоторепортаж

В частности, работы проводятся на электросетевых объектах города. На данный момент МУП «Тверьгорэлектро» проводит масштабные работы в Пролетарском районе. Ведётся замена аварийных опор воздушных линий электропередач, уличных фонарей, проводится планово-предупредительный ремонт трансформаторных подстанций.

Так, на улице Стахановская старые деревянные опоры прослужили без малого семьдесят лет. Они  были установлены ещё в 50-х годах прошлого века. На сегодняшний день их заменили на новые и прочные железобетонные. До этого, вместо старого «голого» провода, на сетях воздушных линий протянули современный самонесущий изолированный провод (СИП). В тот же день проводились профилактические работы на трансформаторной подстанции на улице Машинистов. Оборудование подстанции  привели  в порядок - очистили от пыли и грязи,   проверили  по целому комплексу технических параметров.    

График выполнения работ находится на контроле у руководства  Тверьгорэлектро, в том числе  у директора Максима Сульмана. Все эти работы можно проводить в любое время года, однако летом отключения доставляют меньше дискомфорта потребителям.  На предприятии процесс стараются максимально оптимизировать. Вместе с  трансформаторной подстанцией в ремонт выводятся все отходящие линии электропередачи. То есть всё делается комплексно, чтобы в другие дни не отключать потребителей для проведения отдельных видов работ.
В большинстве случаев проведение этих работ горожане вообще не замечают – электричество отключают в рабочее время в среднем на 4-6 часов. В хозяйственном ведении предприятия находятся около 1000 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 1,6 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередач. На сегодняшний день благодаря плановым профилактическим работам число аварийных отключений сведено к минимуму, а их устранение в среднем занимает порядка двух часов.
 
Управление информации администрации города Твери

 

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Метки: плановая подготовка к осенне-зимнему периоду тверьгорэлектро
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