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Сергей Зверев в халате и короне рыбачил в Тверской области

Сергей Зверев в халате и короне рыбачил в Тверской области - ТИА
15 Августа 2017 15:38
Автор:

Звезда гламура и шоу-бизнеса, российский стилист, дизайнер и визажист Сергей Зверев посетил Тверскую область, где в одном из престижных отелей Конаковского района выступил с концертом, а потом устроил выход в свет - рыбачил на берегу и позировал на камеры. Видео, где он предстал в халате и короне, он выложил в своём Инстаграмме, сопроводив пост комметарием "Все люди как люди, дрыхнут!!! Еще одно видео в Инстаграмме он подписал "Бьюсь в припадках красоты!!"

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Метки: Сергей Зверев
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Комментарии (17)

  • Kolyan 
    Конечно, реку хлоркой после таких визитов посыпать не гуманно, но стоило бы...
    15.08.2017 15:57
    0 | 13

  • kudimov 
    А что же он не с голым торсом, как нонеча пристижно рыбачить?
    15.08.2017 16:00
    0 | 8

  • 1234@1234 
    Это будущий царь России.Срочно нужно короновать.
    15.08.2017 16:02
    0 | 3

  • horton 
    Поймал че? Или только распугал? )
    15.08.2017 16:13
    0 | 5

    • hell 
      Если только леща от местных мужиков...)))
      15.08.2017 16:54
      0 | 8

    • nynkuH 
      Поймал. Очковую змею
      15.08.2017 16:55
      0 | 6

  • Судья 
    чмошник
    15.08.2017 16:41
    0 | 5

  • nynkuH 
    Его на это чудовище не хватает
    Прикрепленные изображения:
    15.08.2017 16:54
    0 | 4

  • Beqbmak 
    пидор что с него взять...
    15.08.2017 17:23
    0 | 6

  • леха мамонтов 
    дерьма куска
    15.08.2017 17:47
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    Размещать тут такое - это, конечно, на совести редакции, но реакцию комментаторов я тоже понять не могу. Если подавляющему большинству населения это интересно (как и рыбалка Царя в Тыве) - пусть хавают, вам-то что? И таки да, к ЛГБТ данный персонаж вроде как не имеет никакого отношения, и, в отличие от более "маститых" коллег по "цеху", даже в армии служил.
    15.08.2017 18:29
    0 | 1

    • hell 
      Ой, рассказывайте подробности, просвещенный, мож мы тут все разом его полюбим- зауважаем, ну хотя ьы за то, что в армии служил, если это уже  является  показателем, автоматом дающим звание мужик... мне вот просто он противен, клоун, ля...
      15.08.2017 18:41
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        если сей клоун купается в бабле - значит это кому-то интересно. мне - нет, но о вкусах, как известно, спорят. мне на него, как и на всю "тусовку" российских "звезд" глубоко параллельно, у меня несколько другие вкусы.так что ничего рассказывать не буду, в наше время есть гугл и так далее.
        15.08.2017 19:02
        0 | 2

  • Эго 
    Свят, свят в полосочку... 
*судорожно крестится*
    15.08.2017 18:44
    0 | 1

  • Naum 
    А кто его короновал в гламуре ?  Для меня он просто страшное пугало.
    15.08.2017 18:53
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Чего напали на Зверева? Остальные "звёзды" лучше что ли?) В их среде иначе нельзя, иначе "опустят"...
    15.08.2017 19:04
    0 | 0

    • Эго 
      В смысле, "поднимут на ..."?
      15.08.2017 19:29
      0 | 2
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