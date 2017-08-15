Сергей Зверев в халате и короне рыбачил в Тверской области

Звезда гламура и шоу-бизнеса, российский стилист, дизайнер и визажист Сергей Зверев посетил Тверскую область, где в одном из престижных отелей Конаковского района выступил с концертом, а потом устроил выход в свет - рыбачил на берегу и позировал на камеры. Видео, где он предстал в халате и короне, он выложил в своём Инстаграмме, сопроводив пост комметарием "Все люди как люди, дрыхнут!!! Еще одно видео в Инстаграмме он подписал "Бьюсь в припадках красоты!!"