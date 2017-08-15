В Тверской области в ДТП погибла 3-летняя девочка

На федеральной автодороге М-10 "Россия" столкнулись три автомобиля. По предварительной информации 15 августа 2017 года около 13.30 на 359 км автодороги М-10 "Россия" Бологовского района водитель грузового автомобиля "Хендай" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся автомобилем "Киа Рио". "Киа" далее врезался в "Рено Логан", который пропускал людей перед пешеходным переходом.



В ДТП от полученных травм скончалась 3-х летняя девочка, которая была на заднем сиденье автомобиля "Киа Рио". Также в аварии пострадала женщина-водитель автомобиля "Киа Рио", которую госпитализировали, сообщает УГИБДД россии по Тверской области.





