Мужчину, который душил, а затем кусал полицейского, ждет суд

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Бежецка. Его обвиняют по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи исполнением им своих должностных обязанностей», публичное оскорбление представителя власти".

12 июля 2017 года обвиняемый во дворе дома по улице Нечаева города Бежецка стал препятствовать законным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Бежецкий». Обвиняемый публично оскорблял сотрудников полиции, затем ударил одного из инспекторов кулаком в лицо, далее обхватил его рукой за шею и стал душить, после чего, оказывая сопротивление при задержании - укусил инспектора за руку.

Обвиняемого заключили под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.