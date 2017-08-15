Под Тверью на трассе М-10 сбили пьяного пешехода

15 августа, в 11:40 в районе посёлка Заволжский, на 182 км трассы М-10 в Калининском районе произошло ДТП с участием пешехода: мужчина 40-лет внезапно выбежал на дорогу перед близко едущим автомобилем Volvo. Водитель не успел среагировать и сбил пешехода.

Как сообщили в УГИБДД, пострадавший хотя и перебегал дорогу по пешеходному переходу, но был в состоянии алкогольного опьянения. Его с переломами и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в 4-ю горбольницу скорой помощи.