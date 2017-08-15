В центре Твери у 72-летней женщины сорвали цепочку с шеи

В полицию Твери позвонила 72-летняя жительница города, пенсионерка рассказала полицейским, что на проспекте Победы неизвестные сорвали с шеи золотую цепочку и убежали.

На основе показаний пенсионерки полицейские составили словесный портрет подозреваемых в грабеже. На поиск злоумышленников были ориентированы сотрудники уголовного розыска, они установили и задержали предполагаемых грабителей. Ими оказались неработающие ранее судимые местные жители 30 и 42 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», злоумышленники задержаны. Оперативники проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Тверской области