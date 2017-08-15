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Во Ржеве завёлся пироман: мужчина пытался поджечь жилой дом

15 Августа 2017 12:45
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Видео

12 августа, примерно в 23.30 неизвестный пытался поджечь двухэтажный дом №19/18 по ул. К. Маркса во Ржеве. Момент поджога удалось снять на видеокамеру. Дом 50-х годов постройки, с деревянными лестницами и перекрытиями, наверняка сгорел, если бы не счастливая случайность: возгорание удалось обнаружить спустя минуту.

Судя по видео, предварительно мужчина чем-то облил лестничные перекрытия в доме, а затем поджег. В это время проводку в старом доме начало "коротить", и один из жильцов пошел проверить, в чем дело. Он увидел распространяющееся пламя и поднял тревогу. Огонь  удалось вовремя погасить.

Причины поджога пока не известны. Жители обсудили все варианты, но никто из них даже не может предположить, кто бы это мог сделать, сообщает "Независимая студия "РиТ"

Видео группы "Быль нового Ржева"

 

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Метки: пироман поджог ржев происшествие в Тверской области поджег дом
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