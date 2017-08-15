ОНФ проверяет районные поликлиники в Тверской области: убитые здания, очереди, отсутствие узких специалистов

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» продолжают мониторинг качества медицинских услуг в районных поликлиниках Тверской области.

За неделю общественники посетили поликлиники при центральных районных больницах в Калязинском, Кашинском, Бежецком, Максатихинском, Рамешковском районах. Во время рейдов они общались с пациентами и сотрудниками медицинских учреждений, провели визуальный осмотр помещений. Итоги мониторинга неутешительны. Во всех поликлиниках выявлены недостатки в части условий для маломобильных граждан, работы системы электронной записи, наличия узких специалистов.

Как установили эксперты ОНФ, электронные терминалы не работают должным образом ни в одной из проверенных поликлиник. В Кашине терминал выключен. В Бежецке устройство не позволяло вносить номер медицинского полиса пациента. В Калязине, Рамешках, Максатихе терминалов и вовсе нет. В поликлинике Калининского района, которую активисты ОНФ осмотрели раньше, терминал выдавал талоны на очередь в регистратуру, что, по мнению представителей Народного фронта, не решает проблему очередей.

Трудности возникли и с записью в поликлиники по телефону. Так, в Максатихе и Рамешках при звонке сообщили, что в поликлинике есть только врач общей практики, чтобы попасть к нему, нужно прийти в больницу. На прием к узкому специалисту в медучреждениях посоветовали обратиться в Бежецк или сразу в Тверь. В Бежецке в поликлинике при ЦРБ на звонок не ответили. Со слов пациентов, невозможно записаться по телефону и в поликлиники Кашинского, Калязинского районов.

Во всех учреждениях отсутствуют условия для маломобильных граждан, а именно – не оборудованы туалетные комнаты, нет тактильных схем, отсутствуют пандусы. Почти во всех поликлиниках не выдаются бахилы. Не предусмотрена вода для пациентов.

Есть проблемы и с наличием узких специалистов. Например, бесплатный ЛОР-врач, как оказалось, есть только в Бежецке. В Кашине рядом с информацией об отпуске отоларинголога висит объявление о платном приеме в соседнем медицинском центре, который принадлежит бывшему главврачу ЦРБ. В Рамешках в день инспекции ОНФ было лишь два талона к стоматологу, несколько человек не смогли получить медицинскую помощь.

Отметили представители ОНФ и общее состояние зданий медучреждений. Почти все помещения требуют ремонта. Особенно негативная ситуация – в Максатихе: плесень на потолке, трещины на стенах, старая проводка.

- Качество оказания медицинских услуг оставляет желать лучшего. В районах остро чувствуется нехватка кадров. Пациенты зачастую не могут попасть на прием к нужному специалисту и вынуждены обращаться за платной помощью или ехать в областной центр, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Яковлев.

Итоги проверок в ближайшее время будут обсуждены на круглом столе ОНФ. К участию в мероприятии будут приглашены представители сферы здравоохранения. Собранная в ходе рейдов информация будет опубликована на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества».