tvernews.ru
15 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

ОНФ проверяет районные поликлиники в Тверской области: убитые здания, очереди, отсутствие узких специалистов

ОНФ проверяет районные поликлиники в Тверской области: убитые здания, очереди, отсутствие узких специалистов - ТИА
15 Августа 2017 11:45
Автор:

Фоторепортаж

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» продолжают мониторинг качества медицинских услуг в районных поликлиниках Тверской области.

За неделю общественники посетили поликлиники при центральных районных больницах в Калязинском, Кашинском, Бежецком, Максатихинском, Рамешковском районах. Во время рейдов они общались с пациентами и сотрудниками медицинских учреждений, провели визуальный осмотр помещений. Итоги мониторинга неутешительны. Во всех поликлиниках выявлены недостатки в части условий для маломобильных граждан, работы системы электронной записи, наличия узких специалистов.

Как установили эксперты ОНФ, электронные терминалы не работают должным образом ни в одной из проверенных поликлиник. В Кашине терминал выключен. В Бежецке устройство не позволяло вносить номер медицинского полиса пациента. В Калязине, Рамешках, Максатихе терминалов и вовсе нет. В поликлинике Калининского района, которую активисты ОНФ осмотрели раньше, терминал выдавал талоны на очередь в регистратуру, что, по мнению представителей Народного фронта, не решает проблему очередей.

Трудности возникли и с записью в поликлиники по телефону. Так, в Максатихе и Рамешках при звонке сообщили, что в поликлинике есть только врач общей практики, чтобы попасть к нему, нужно прийти в больницу. На прием к узкому специалисту в медучреждениях посоветовали обратиться в Бежецк или сразу в Тверь. В Бежецке в поликлинике при ЦРБ на звонок не ответили. Со слов пациентов, невозможно записаться по телефону и в поликлиники Кашинского, Калязинского районов.

Во всех учреждениях отсутствуют условия для маломобильных граждан, а именно – не оборудованы туалетные комнаты, нет тактильных схем, отсутствуют пандусы. Почти во всех поликлиниках не выдаются бахилы. Не предусмотрена вода для пациентов.

Есть проблемы и с наличием узких специалистов. Например, бесплатный ЛОР-врач, как оказалось, есть только в Бежецке. В Кашине рядом с информацией об отпуске отоларинголога висит объявление о платном приеме в соседнем медицинском центре, который принадлежит бывшему главврачу ЦРБ. В Рамешках в день инспекции ОНФ было лишь два талона к стоматологу, несколько человек не смогли получить медицинскую помощь.

Отметили представители ОНФ и общее состояние зданий медучреждений. Почти все помещения требуют ремонта. Особенно негативная ситуация – в Максатихе: плесень на потолке, трещины на стенах, старая проводка.

- Качество оказания медицинских услуг оставляет желать лучшего. В районах остро чувствуется нехватка кадров. Пациенты зачастую не могут попасть на прием к нужному специалисту и вынуждены обращаться за платной помощью или ехать в областной центр, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Яковлев.

Итоги проверок в ближайшее время будут обсуждены на круглом столе ОНФ. К участию в мероприятии будут приглашены представители сферы здравоохранения. Собранная в ходе рейдов информация будет опубликована на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: онф районные поликлиники качество медицинских услуг
Смотрите также:
Комментарии (11)

  • 321pusk 
    Открыли Америку! Ликвидировать ОНФ и направить средства на здравоохранение! Я правильно понял суть новости?
    15.08.2017 11:58
    0 | 9

  • Paul_Moriarty 
    Пару месяцев назад представители Организации Неизвестной Функциональности занимались "проверкой" дорог. Даже ушатали пару колес на своем рыдване. Кто-то о результатах и последствиях той "проверки" что-то слышал?
    15.08.2017 12:01
    0 | 9

  • TvereZ 
    ::убитые здания, очереди, отсутствие узких специалистов
...да еще какие-то балаболы шляются и "проверяют"... В детстве "в больницу" не доигрались? )))
    15.08.2017 12:27
    0 | 3

  • Robin Good 
    Съездили, посмотрели, написали. Дальше то ЧТО?
    15.08.2017 12:31
    0 | 9

    • Эго 
       «А дальше — тишина…» Занавес.
      15.08.2017 13:31
      0 | 1

  • ДеД 
    Просто цитаты:
1. "Прокуратура СССР - орган, осуществляющий высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми ..." (СЭС, стр. 1079)
2. Прокурату́ра Росси́йской Федера́ции — единая федеральная централизованная система органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории." (вики)
3. "Ну что Чайка? Разберёмся, посмотрим..." (ВВП, из ответов)
4. ОНФ - не, не слышал...
    15.08.2017 12:31
    0 | 2

  • fen 15 
    Скоро так и до школ дело дойдёт, там тоже не всё так радужно. Только народ мутят перед переизбранием ВВП. А так все, всё и без них знают, толку-то.
    15.08.2017 13:13
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Ну и ...? И что? В верхах давным-давно, не потупя взор, не стыдливо признались, что деньги, отпущенные на все эти нацпроекты типа "Здоровье" пущены "на ветер", а точнее говоря, просраны. Что толку от этих полубездельников из ОНФ? Улучшится материальная база больничек, появятся специалисты на нищенскую зарплату тыщ аж в 7 окладу? Шли бы лучше дерьмо из-под лежачих выносить. Пользы будет неизмеримо больше. Пора бы всем открыто признать, что наша медицина ( особенно, первичное её звено ) находится в яме, а сверху, её активно присыпают землицей разного рода оптимизаторы-однодневки, мелькающие перед глазами, аки рой навозных мух. И ведь никто из них за свои разрушительные деяния не наказан, напротив, им предоставлены новые, не менее доходные и тёплые места. Возьмите, к примеру, недавний, докурынинский состав местечкового минздрава. Одна ринулась руководить медучилищем, почуяв тягу к педагогике, вторая внезапно внедрилась в центр женского здоровья, что вряд ли позитивно повлияет на это самое здоровье и на этот самый центр. Примеров подобных метаморфоз масса, а "воз и ныне там". Что же касается визитов ОНФовцев, то добавлю, подобным подленьким образом вина верхов в развале медицины перекладывается на плечи докторишек, работающих "на земле". Тьфу!
    15.08.2017 13:28
    0 | 0

  • antiER 
    Вчера просидел (3 часа в очереди) в травмпункте 1-гор.больницы. Очень пожалел,что  со мной в очереди не было власть имущих, я не знал, что может быть такая разруха в одной из ведущих больниц областного центра.
    15.08.2017 13:45
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Резюме без слов.
    Прикрепленные изображения:
    15.08.2017 13:52
    0 | 1

  • RSERG 
    И чего так далеко было ездить? Заехали бы в поликлинику на Маяковке, и там все это увидели.
    15.08.2017 15:04
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
43

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
37

Павел Парамонов: обрушение Речного вокзала – это сигнал для жителей города быть более ответственными за его судьбу

2017-08-08 17:30
33

В Твери пока не решили, где Мара Багдасарян будет отбывать обязательные работы

2017-08-10 16:14
33

Игорь Руденя: необходимо обеспечить безопасность граждан у здания речного вокзала

2017-08-08 21:00
32

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100