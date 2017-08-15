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В Тверской области назначен новый Главный федеральный инспектор

15 Августа 2017 11:23
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Фоторепортаж

Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Александром Бегловым назначен новый главный федеральный инспектор по Тверской области. Им стал действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Игорь Жуков. Об этом 15 августа сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства.

- От лица Правительства Тверской области хотел бы пожелать Игорю Александровичу успешной работы в нашем дружном коллективе, – сказал Игорь Руденя.

Игоря Жукова представил Мурат Зязиков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

- Игорь Жуков – человек ответственный, настроен на конструктивную работу. Не сомневаюсь, что задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в Тверской области будут выполнены, - отметил Мурат Зязиков.

Губернатор выразил благодарность за многолетнюю работу Юрию Стрелецкому, который являлся главным федеральным инспектором по Тверской области с 2010 года, и вручил ему почетный знак «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская».

Игорь Жуков Окончил Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР и Санкт-Петербургскую Высшую школу МВД РФ. Служил на разных должностях в специальных частях ВВ МВД СССР. Работал в Санкт-Петербурге в Северо-Западном УВД на транспорте, возглавлял Северо-Кавказский УВД на транспорте в Ростове-на-Дону.

С 2011 по 2014 годы – заместитель начальника Департамента по вопросам взаимодействия с Управлением делами Президента РФ Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров (г. Москва). С 2014 года являлся главным федеральным инспектором по Смоленской области.

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Мужества, орденом Почёта, удостоен звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации». Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭC, участник боевых действий. Отмечен наградами Русской Православной Церкви – орденом св. благоверного великого князя Димитрия Донского III степени и орденом св. благоверного князя Даниила Московского III степени.

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Метки: главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий игорь жуков
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Комментарии (15)

  • kudimov 
    А чем занимается федеральный инспектор?
    15.08.2017 11:40
    0 | 6

    • tve-ri-chan-ka 
      Проводит в жизнь политику администрации президента
      15.08.2017 11:50
      0 | 2

      • kudimov 
        А полномочный представитель Президента РФ тогда чем?
        15.08.2017 11:52
        0 | 5

        • tve-ri-chan-ka 
          фед. инспектор под полномочным представителем президента, который сидит на  фед. округе.
          15.08.2017 11:54
          0 | 2

          • horton 
            Кудимов, написано же "Действительный государственный советник РФ 3 класса"...
Вот и будет давать гос. советы!... на уровне 3-го класса? )
            15.08.2017 12:01
            0 | 6

            • kudimov 
              Короче это звенья вертикальной вертикали) Дорого наверно это стоит то для налогоплательщиков?....
              15.08.2017 12:32
              0 | 4

              • BARBAdos 
                официально расходы на администрацию президента - около 15 млрд. руб., это где то 2 бюджета г. Твери, но я думаю, что если скалькулировать все расходы, в т.ч. на содержание всяких объектов (дач, резиденций и т.д.), то там все 5 наших бюджетов будет...
                15.08.2017 13:33
                0 | 2

            • Эго 
              Хортон!!!
              15.08.2017 13:43
              0 | 0

    • 321pusk 
      Там же написано - "занимает должность". Видимо, этого достаточно....

Ну а по сути, скорее всего просто "очередной филиал почты России" - таблички да отчеты друг другу пересылают) Что вы еще-то хотите?
      15.08.2017 11:52
      0 | 6

  • tve-ri-chan-ka 
    "Окончил техникум физической культуры, Высшее политическое училище им. 60-летия Комсомола, Высшую школу МВД СССР".  А  почему доктор психологических наук? Или, типа, психологом у нас может быть любой и для этого образование не нужно? По популярности купленных ученых степеней первыми идут доктора экономических наук, вторыми - доктора юридических наук, третьими - доктора психологических наук. Список научных достижений нового федерального инспектора - в студию!
    15.08.2017 11:53
    0 | 6

    • 321pusk 
      На что были скидки - то и брали... Вы бы не так поступили что ли? Вот пристали сразу к человеку....
      15.08.2017 11:56
      0 | 10

  • ДеД 
    В следующей новости я про Прокуратуру цитировал...
Добавлю: "Прокурор - око государево" (Пётр № 1)
    15.08.2017 12:53
    0 | 2

    • Эго 
      Стесняюсь спросить, а где про другие органы государевы можно узнать: рот...  или наобоРот...
      15.08.2017 13:42
      0 | 1

      • ДеД 
        Отвечу: ходил Пётр Алексеевич с тросточкой (историки, правда, её дубинкой обзывают) - вот это и был другой "орган" управления своими чиновниками! Был и третий... Ну, это к кн. Ф.Ю. Ромодановскому...
        15.08.2017 13:54
        0 | 1

  • abeltv 
    В общем очередной бесполезный для Тверской области и высокооплачиваемый государев чиновник пожаловал.....
Значит приедет не один - свой бизнес переведёт в Тверскую область..... какой, пока не знаем, но скоро по выделяемым из бюджета средств узнаем....
    15.08.2017 14:02
    0 | 1
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