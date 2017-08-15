tvernews.ru
15 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег - ТИА
15 Августа 2017 12:34
Автор:

Фоторепортаж

Директор ООО «Модус» - небольшой компании, которая продавала и изготавливала мебель, - Ольга Максимова обивает пороги правоохранительных органов в надежде найти справедливость и вернуть хоть какие-то остатки своего бизнеса. Предприниматель ТИА рассказала, как арендовала помещения в торговом центре «Тандем», а осталась без мебели, документов и с огромными долгами.

14 августа Ольга пришла в ТИА с мужем Максимом, с которым вместе ведет мебельный бизнес, и с оставшимися документами. Она не знает, что теперь ей делать, как выбираться из той неприятной ситуации, в которой она оказалась. Женщина решила рассказать историю взаимоотношений с торговым центром.

Заморочки с площадями

- Мы начали арендовать помещение в торговом центре «Тандем» 5 мая 2016 года. Нам сдали 134 кв.м на 3 этаже, сроком на 11 месяцев, по цене - 600 рублей за метр в месяц. Когда мы начали работать, то поняли, что место крайне невыгодное, покупатели в этот угол доходят нечасто, а вот цену, по нашему мнению, нам сильно завысили. Мы написали заявление на имя директора «Тандема» Елены Победаш. Она устно согласилась снизить нам стоимость, но в документах это зафиксировано не было. Правда, счета стали выставлять уже по 300 рублей за метр или по 350 рублей. Мы все оплачивали.

В апреле 2017 года Ольга с мужем решили поменять торговые площади: переехать с угла третьего этажа на второй этаж, а также арендовать площадь на третьем этаже, но теперь уже ближе к эскалатору.

- На втором этаже 134 кв./м по 500 рублей – с апреля мы начали здесь работать. На третьем этаже мы заключили договор на площадь 242 кв.м по 400 рублей за метр, но мебель свою перевезти сюда так и не смогли.

Чужая мебель

Ольга с Максимом стали делать ремонт площадки на третьем этаже, через несколько дней директор по аренде Виталий Ловкес попросил у них разрешения на пару дней сгрузить здесь другую мебель.

- Он попросил у нас за соседа по бизнесу. Дмитрию, который также собирался продавать здесь мебель, некуда было сгрузить ее, а нужно было срочно. Мы по глупости согласились, понадеялись на честность. Но пара дней прошла, потом прошла неделя, а арендуемая нами площадка на третьем этаже была занята чужой мебелью, свою же нам выставлять было некуда. Мы обратились к Виталию Ловкесу, который нас просил об услуге, чтобы он поговорил с Дмитрием и нашу площадь освободили. Но он нам сказал, чтобы сами разбирались. После чего мы расторгли договор на аренду на третьем этаже. На третьем этаже мы вообще не работали, мы даже здесь ремонт не доделали. Но нам все равно за эти 3,5 недели выставили счет на 144 тыс. рублей.

Ольга обратилась к руководству ТЦ с вопросом – за что выставили счёт, если по факту площадью предприниматели так и не воспользовались?

- Виталий сказал, что мы можем занять прежний угол на третьем этаже на 2 месяца без договора, как раз по деньгам то на то и выйдет. Мол, этот счет на 144 000 рублей уже выписан, поэтому его следует оплатить, но за эти деньги мы будем работать в своем углу третьего этажа. Мы согласились. На втором этаже торговля шла крайне плохо, в итоге, у нас образовался долг в 144 000 +71 000 за второй этаж.

Пропажа товара

К июню Ольга и Максим отремонтировали свой угол на третьем этаже торгового центра и переехали туда. Но в один прекрасный день они пришли на работу, а мебели и всей оргтехники и документов нет.

- Мы с мужем живем на съемной квартире, дома побоялись оставлять документы, так как хозяйка бывает без нас приходит в квартиру с проверками. Потому все документы хранили в специальном шкафчике в офисе: здесь и учредительные документы, и все контракты с клиентами, и договоры аренды. У нас не осталось ничего, только печать удалось спасти. Администрация «Тандема» всем говорила, что мы вывезли мебель сами и съехали с их площади. А нам сказали: «Какая мебель? Мы ничего не знаем, мы ничего не брали». Но мы ничего не вывозили, товар просто исчез.

Окольными путями Ольга и Максим узнали, где спрятана их мебель, и обратилась в полицию. Однако им отказали в возбуждении уголовного дела. После этого предприниматели обратились в прокуратуру, написали заявление.

- Прокуратура постановила вернуть наше заявление в работу. В очередной раз мы пришли в торговый центр с полицейским, правда, на этот раз был уже опытный участковый. Сотрудники «Тандема» отказывались открывать помещение, где, по нашим сведениям, было сгружено все наше имущество. Но полицйеский предупредил, что дверь может быть вскрыта в присутствии понятых без сотрудников центра, поэтому нам открыли зал. Лучше бы я этого не видела, - плачет Ольга.

Вся мебель была побита, разломана и поцарапана, мониторы и компьютеры сгружены в кучу, как хлам. Полицейский описал всю найденную мебель и технику. Однако по условиям договора аренды арендодатель может забрать имущество в счет долга.

- Даже если брать долг в 220 000 рублей, где две трети за аренду помещения, в котором мы не работали, все равно имущества они забрали на сумму в разы больше. Даже если брать по закупочной цене, у нас мебели здесь было на 700 000 рублей. Кроме того, весь товар был испорчен, теперь его не продать.

Но на этом беды семьи Максимовых не закончились

- У нас нет контактов наших клиентов, они ищут нас в «Тандеме», а им администрация говорит, что мы банкроты и всех кинули. Мало того, администрация «Тандема» выставила нам счета за все три площади с марта по июнь 2017 года (два участка на третьем этаже и один на втором) на сумму в 680 000 рублей.

По факту сейчас у Ольги Максимовой непогашенный кредит в банке, который она не может оплатить, 680 000 рублей – долга по счетам «Тандема», испорченная кредитная история, проблемы клиентами и поставщиками, к тому же утеряны документы.

- Но есть свидетели, которые знают, что мы не работали в эти месяцы на указанных в документах площадях. В конце концов есть камеры видеонаблюдения. Кроме того, они нам дали одну из копий договора аренды, который мы никогда не подписывали. Там вместо моей подписи стоит подпись мужа, который не имеет право подписывать какие-либо документы. И если присмотреться, то видно, что подпись топорно откуда-то скопировали и вставили в документ.

Тверские предприниматели собираются обратиться к адвокату и отстаивать свои права в суде.

Ответ Тандема:

13 августа ТИА обратилось в ТЦ «Тандем», чтобы выслушать их версию происходящего. Мы позвонили тому самому Виталию Ловкесу, который приветливо сказал, что, конечно же, они расскажут свою правду.

- Но лучше пусть ее расскажет директор центра Елена Геннадьевна Победаш, - добавил Виталий.

Немного позднее в ТИА позвонила представитель ТЦ «Тандем» Ольга, которая стала выяснять, с какой целью редакция заинтересовалась проблемой.

- Вам заплатили что ли? Или вы думаете, что эта новость соберет кучу лайков? Не считаю эту информацию градообразующей, чтобы о ней писали СМИ.

15 августа мы дозвонились до директора Елены Победаш:

- Я считаю, что не этично это обсуждать до решения суда. После суда мы вам с радостью предоставим судебное решение, а пока мы никак ничего комментировать не будем.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тц тандем ООО Модус Виталий Ловкес Елена Победаш ольга максимова тверские предприниматели бизнес по-тверски аренда торговых залов
Смотрите также:
Комментарии (20)

  • ДеД 
    90-е, говорите? Х-хе! 10-е!
    15.08.2017 12:48
    0 | 8

  • romich 
    Надо завязывать  с предпринимательством. Не их стихия.
    15.08.2017 12:49
    0 | 9

  • Добрая Мышь 
    а где они ее изготавливали? на 3 или 2 этаже? история мутная с 2 сторон - и подпись видно что вставлена, но и как работать по новым условиям, не изменяя договор аренды? счет это так, бумажонка
    15.08.2017 12:51
    1 | 2

    • BARBAdos 
      в Тандеме, как я понимаю, нет производственных площадей, а есть только торгово-офисные. Изготовлением они скорее всего не занимались - брали заказы, замеряли, а потом размещали эти заказы в конторах, которые производством занимаются. Ну может сами какие то операции делали, типо сборка, комплектовка фурниторой, доставка и т.д... 

Бизнес этот очень рисковый, хорошо если подвязки имеешь в каких-нить бюджетных ну или просто богатых конторах. А на обычных гражданах в этом бизнесе большого бабла не поднимешь...
      15.08.2017 13:44
      1 | 2

      • nikls 
        А что за стереотип, что в нашей стране обязательно надо сразу большое бабло поднимать? Свою зарплату имей, и на этом спасибо скажи. "Бизнес" - это та же работа. А у нас как слово бизнес, значит сразу надо иметь заоблачные бабки и сразу бежать покупать внедорожник.
        15.08.2017 15:02
        0 | 1

  • kudimov 
    Меня смущает следующее - автор пишет - "На третьем этаже мы заключили договор на площадь 242 кв.м по 400 рублей за метр" и "...  нам ...  за эти 3,5 недели выставили счет на 144 тыс. рублей". Получается, что аренда в месяц стоит - 96800 рублей, а им за 3,5 недели выставили 144000 руб. Не спросили - почему так много?. Еще вопрос - а в договоре аренды было прописано, что на время ремонта арендуемого помещения аренда не начисляется? Или если "не идет" торговля, то аренда тоже не начисляется? Уверен, что нет. Арендаторы занимали площадь, тратили электричество. Плюс охрана, вода, уборка, общая реклама. И ничего не заплатили. Классно.
Я считаю, что если занялись бизнесом, то надо уметь просчитывать риски, а не кричать потом, что все плохие.
    15.08.2017 13:04
    1 | 5

    • BARBAdos 
      к цифрам наверное нет смысла придираться - главная претензия у людей, что товар с офисной техникой забрали и документами, плюс поломали кое-чего. Даю 99% гарантии, что менты скажут, что это спор хозяйствующих субъектов, обращайтесь в арбитраж и делать ничего не будут, хорошо хоть товар они найти помогли... Хотя в принципе налицо порча чужого имущества ,да и изъятие товара и техники, как бэ больше на кражу походило...
      15.08.2017 13:50
      0 | 5

      • kudimov 
        Барбадос, а посмотрите с другой стороны. Допустим  - а если бы эти господа-арендаторы потом бы сбежали вместе со скарбом и не заплатили? У Тандема шансов бы было 0 целых хрен десятых, чтобы потом выбить деньги за аренду. Суд бы они выиграли, передали бы для исполнения решения приставам, а те потом прислали бы им письмо, что "у ответчика имущества и денег на счетах нет" . Или сами ответчики не найдены. И все. А так часто бывает и рычагов у арендодателя нет, кроме этого (полузаконного) - изъять на хранение имущество до оплаты счетов.
        15.08.2017 14:09
        1 | 1

        • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
          Если у нет рычагов, это не дает права занимацца произволом. Ну нет рычагов, значит так задумано законодателем
          15.08.2017 14:22
          0 | 1

          • romflyag 
            Не нужно придумывать ничего такого законодателем не придумано, платить нужно во время. Как правило за аренду платят, в начале месяца и вносят депозит.  Здесь хитрая парочка думала кинуть арендодателя, а можно было по нормальному договориться, теперь повесят все долги на них. 
А данное изъятие как правило в интересах нерадивых арендаторов, потому как если оставить все как есть то придаться ещё платить аренды. 
Вывод простой, не нужно думать, что вокруг дураки, и что с легкостью можно всех кинуть и тебе за это ничего не будет.
            15.08.2017 14:48
            0 | 0

            • BARBAdos 
              не думаю, что кинуть хотели - просто лопухи они, договора не оформляли, шарахались из одного помещения в другое, даже свои учредительные доки с договорами зачем то в магазе оставили, ну ячейку бы в банке арендовали...
              15.08.2017 14:57
              0 | 1

        • BARBAdos 
          нормальные арендодатели в таких случаях обычно берут еще месяц аренды наперед, чтобы в случае чего можно было с должника хоть что то снять (в рубине по-моему вообще за 2 мес. берут, но там и место значительно хлебнее, да и аренда до 10 тыс. за кв. м доходит). А здесь бардак конечно, арендодатель какие то помещения без договора предлагает, чужой товар сгружает, долг почти 700 тыс. накопил, арендодатель тоже лопух - долги копит, помещения меняет, операция каждая должна бумажкой подтверждаться...

А по поводу долга, конечно товар в счет аренды арендодатель может забрать, плюс это и в договоре указывается, но это все равно документами должно подтверждаться - акт или накладная должна быть обязательно, опись товара, и кстати каждая движуха помещений по аренде или отказу от аренды должна тоже актом оформляться. В общем и те и другие напортачили дофига всего и их ожидает удивительное приключение в арбитраже, доказывая свою правоту и при этом не имея всех документов...
          15.08.2017 14:50
          0 | 0

  • fen 15 
    Без бумажки, ты букашка. Не стоит раскидывать где попало важные документы, ведь суд будет ссылаться на них, а не на устные договоренности.
    15.08.2017 13:05
    0 | 3

  • guset 
    Если они там действительно повтыкали на документы левых подписей. То в суде все утрясется. Вот только "скидка" не оформленная документально не утрясется просто так. 
Ну а вообще, Тандем всем своим видом недостроенного коровника говорит, что построен был чтобы побырому нарубить бабла как получится. Вот как получается так и рубят. 

Обхожу его стороной с момента постройки.
    15.08.2017 13:15
    0 | 8

  • _Gelsomino_ 
    История о том, что любые договоренности надо фиксировать на бумаге, а учредительные документы хранить в несгораемом шкафу в бункере. Ребят несколько жалко, но поражает их наивность. Тандем, который имеет прямое отношение к Ритму-2000 ни разу не удивил своим подходом. Их лозунг можно сформулировать как: "Главное деньги, остальное неважно" все прекрасно уже поняли по отношению к покупателям в сети розничных супермаркетов, которые им принадлежат.
    15.08.2017 13:52
    0 | 3

    • abeltv 
      Вроде Тандем к Ритм-2000 никакого отношения не имеет - у них владелец с Ярославля....
      15.08.2017 14:10
      0 | 2

      • romflyag 
        Ритм и Тандем совершенно разные конторы, с разными учредителями и хозяевами. Ничего общего.
        15.08.2017 14:50
        0 | 0

  • horton 
    Ой! Вот бедолаги! Нигде не везет: ни в бизнесе, ни с хозяйкой квартирной…)))
Боюсь, что и с адвокатом не срастётся! )))
    15.08.2017 13:58
    0 | 2

    • kudimov 
      Кстати точно подмечено. Сами наперсточники и кляузники.
      15.08.2017 14:12
      0 | 1

  • abeltv 
    Как же они бизнесом стали заниматься - вообще непонятно. Если уж заниматься, то надо таких вот реально глупых ошибок не допускать.
Документы надо хранить отдельно от арендуемых площадей, либо в сейфе, либо в банковской ячейке, по аренде надо в договоре максимально подробно всё прописывать.
После этой статьи здесь многие поймут, что ТЦ "Тандем" - это мягко сказать контора, с которой лучше не связываться..... Хотя версию самого "Тандема" так и не озвучили до конца.
    15.08.2017 14:14
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери сняли клип о разрушенном Речном вокзале

2017-08-13 14:42
182

Дарья Клишина завоевала серебряную медаль Чемпионата мира по лёгкой атлетике

2017-08-12 14:38
54

Золотое серебро

2017-08-12 09:03
47

Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке им. А. И. Герцена

2017-08-09 18:31
43

В Тверской области во время коллективной охоты мужчина застрелил напарника

2017-08-11 13:23
37

Павел Парамонов: обрушение Речного вокзала – это сигнал для жителей города быть более ответственными за его судьбу

2017-08-08 17:30
33

В Твери пока не решили, где Мара Багдасарян будет отбывать обязательные работы

2017-08-10 16:14
33

Игорь Руденя: необходимо обеспечить безопасность граждан у здания речного вокзала

2017-08-08 21:00
32

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100