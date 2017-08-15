Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

Директор ООО «Модус» - небольшой компании, которая продавала и изготавливала мебель, - Ольга Максимова обивает пороги правоохранительных органов в надежде найти справедливость и вернуть хоть какие-то остатки своего бизнеса. Предприниматель ТИА рассказала, как арендовала помещения в торговом центре «Тандем», а осталась без мебели, документов и с огромными долгами.

14 августа Ольга пришла в ТИА с мужем Максимом, с которым вместе ведет мебельный бизнес, и с оставшимися документами. Она не знает, что теперь ей делать, как выбираться из той неприятной ситуации, в которой она оказалась. Женщина решила рассказать историю взаимоотношений с торговым центром.

Заморочки с площадями

- Мы начали арендовать помещение в торговом центре «Тандем» 5 мая 2016 года. Нам сдали 134 кв.м на 3 этаже, сроком на 11 месяцев, по цене - 600 рублей за метр в месяц. Когда мы начали работать, то поняли, что место крайне невыгодное, покупатели в этот угол доходят нечасто, а вот цену, по нашему мнению, нам сильно завысили. Мы написали заявление на имя директора «Тандема» Елены Победаш. Она устно согласилась снизить нам стоимость, но в документах это зафиксировано не было. Правда, счета стали выставлять уже по 300 рублей за метр или по 350 рублей. Мы все оплачивали.

В апреле 2017 года Ольга с мужем решили поменять торговые площади: переехать с угла третьего этажа на второй этаж, а также арендовать площадь на третьем этаже, но теперь уже ближе к эскалатору.

- На втором этаже 134 кв./м по 500 рублей – с апреля мы начали здесь работать. На третьем этаже мы заключили договор на площадь 242 кв.м по 400 рублей за метр, но мебель свою перевезти сюда так и не смогли.

Чужая мебель

Ольга с Максимом стали делать ремонт площадки на третьем этаже, через несколько дней директор по аренде Виталий Ловкес попросил у них разрешения на пару дней сгрузить здесь другую мебель.

- Он попросил у нас за соседа по бизнесу. Дмитрию, который также собирался продавать здесь мебель, некуда было сгрузить ее, а нужно было срочно. Мы по глупости согласились, понадеялись на честность. Но пара дней прошла, потом прошла неделя, а арендуемая нами площадка на третьем этаже была занята чужой мебелью, свою же нам выставлять было некуда. Мы обратились к Виталию Ловкесу, который нас просил об услуге, чтобы он поговорил с Дмитрием и нашу площадь освободили. Но он нам сказал, чтобы сами разбирались. После чего мы расторгли договор на аренду на третьем этаже. На третьем этаже мы вообще не работали, мы даже здесь ремонт не доделали. Но нам все равно за эти 3,5 недели выставили счет на 144 тыс. рублей.

Ольга обратилась к руководству ТЦ с вопросом – за что выставили счёт, если по факту площадью предприниматели так и не воспользовались?

- Виталий сказал, что мы можем занять прежний угол на третьем этаже на 2 месяца без договора, как раз по деньгам то на то и выйдет. Мол, этот счет на 144 000 рублей уже выписан, поэтому его следует оплатить, но за эти деньги мы будем работать в своем углу третьего этажа. Мы согласились. На втором этаже торговля шла крайне плохо, в итоге, у нас образовался долг в 144 000 +71 000 за второй этаж.

Пропажа товара

К июню Ольга и Максим отремонтировали свой угол на третьем этаже торгового центра и переехали туда. Но в один прекрасный день они пришли на работу, а мебели и всей оргтехники и документов нет.

- Мы с мужем живем на съемной квартире, дома побоялись оставлять документы, так как хозяйка бывает без нас приходит в квартиру с проверками. Потому все документы хранили в специальном шкафчике в офисе: здесь и учредительные документы, и все контракты с клиентами, и договоры аренды. У нас не осталось ничего, только печать удалось спасти. Администрация «Тандема» всем говорила, что мы вывезли мебель сами и съехали с их площади. А нам сказали: «Какая мебель? Мы ничего не знаем, мы ничего не брали». Но мы ничего не вывозили, товар просто исчез.

Окольными путями Ольга и Максим узнали, где спрятана их мебель, и обратилась в полицию. Однако им отказали в возбуждении уголовного дела. После этого предприниматели обратились в прокуратуру, написали заявление.

- Прокуратура постановила вернуть наше заявление в работу. В очередной раз мы пришли в торговый центр с полицейским, правда, на этот раз был уже опытный участковый. Сотрудники «Тандема» отказывались открывать помещение, где, по нашим сведениям, было сгружено все наше имущество. Но полицйеский предупредил, что дверь может быть вскрыта в присутствии понятых без сотрудников центра, поэтому нам открыли зал. Лучше бы я этого не видела, - плачет Ольга.

Вся мебель была побита, разломана и поцарапана, мониторы и компьютеры сгружены в кучу, как хлам. Полицейский описал всю найденную мебель и технику. Однако по условиям договора аренды арендодатель может забрать имущество в счет долга.

- Даже если брать долг в 220 000 рублей, где две трети за аренду помещения, в котором мы не работали, все равно имущества они забрали на сумму в разы больше. Даже если брать по закупочной цене, у нас мебели здесь было на 700 000 рублей. Кроме того, весь товар был испорчен, теперь его не продать.

Но на этом беды семьи Максимовых не закончились

- У нас нет контактов наших клиентов, они ищут нас в «Тандеме», а им администрация говорит, что мы банкроты и всех кинули. Мало того, администрация «Тандема» выставила нам счета за все три площади с марта по июнь 2017 года (два участка на третьем этаже и один на втором) на сумму в 680 000 рублей.

По факту сейчас у Ольги Максимовой непогашенный кредит в банке, который она не может оплатить, 680 000 рублей – долга по счетам «Тандема», испорченная кредитная история, проблемы клиентами и поставщиками, к тому же утеряны документы.

- Но есть свидетели, которые знают, что мы не работали в эти месяцы на указанных в документах площадях. В конце концов есть камеры видеонаблюдения. Кроме того, они нам дали одну из копий договора аренды, который мы никогда не подписывали. Там вместо моей подписи стоит подпись мужа, который не имеет право подписывать какие-либо документы. И если присмотреться, то видно, что подпись топорно откуда-то скопировали и вставили в документ.

Тверские предприниматели собираются обратиться к адвокату и отстаивать свои права в суде.

Ответ Тандема:

13 августа ТИА обратилось в ТЦ «Тандем», чтобы выслушать их версию происходящего. Мы позвонили тому самому Виталию Ловкесу, который приветливо сказал, что, конечно же, они расскажут свою правду.

- Но лучше пусть ее расскажет директор центра Елена Геннадьевна Победаш, - добавил Виталий.

Немного позднее в ТИА позвонила представитель ТЦ «Тандем» Ольга, которая стала выяснять, с какой целью редакция заинтересовалась проблемой.

- Вам заплатили что ли? Или вы думаете, что эта новость соберет кучу лайков? Не считаю эту информацию градообразующей, чтобы о ней писали СМИ.

15 августа мы дозвонились до директора Елены Победаш:

- Я считаю, что не этично это обсуждать до решения суда. После суда мы вам с радостью предоставим судебное решение, а пока мы никак ничего комментировать не будем.