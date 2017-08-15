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Автоледи на Cadillac Escalade устроила лобовое ДТП в Тверской области

15 Августа 2017 10:12
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ДТП произошло 14 августа, около 15. 30, на улице Подольная в Торжке.  

47-летняя водитель Cadillac Escalade по неизвестным причинам не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «ВАЗ-21099» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ» и 40-летняя женщина-пассажир. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущены, сообщили в ГИБДД по Тверской области. Виновница ДТП от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. 

В этот же день, в 12.25 на 115 км дороги Торжок – Осташков в Осташковском районе 58-летний водитель LADA-XRay при подъезде к перекрестку неравнозначных дорог не уступил дорогу Hyundai под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал водитель LADA-XRay, от госпитализации мужчина отказался. 

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Метки: гибдд по тверской области дтп с пострадавшими
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Комментарии (12)

  • _Gelsomino_ 
    Так как слово "автоледи" не существует ни в одном из языков, может быть лучше использовать более патриотическую "автобарыню" или "автосударыню"?
    15.08.2017 10:47
    0 | 3

    • horton 
      Джельсомино, Вы не понимаете... Какая барыня-сударыня может быть на Кадиллаке? )))
      15.08.2017 10:58
      0 | 0

      • _Gelsomino_ 
        Как пьяную бабу с изрядным пробегом можно "автоледи" назвать у меня тоже в голове никак не укладывается.
        15.08.2017 11:22
        0 | 2

        • horton 
          Зато это регулярно укладывается в голове у автора ТИАшных заголовков, не взирая на пробег )))
          15.08.2017 11:27
          0 | 3

    • Sanych 
      Как вариант "водитель,имеющий женские вторичные половые признаки" )))
      15.08.2017 11:02
      0 | 5

      • ДеД 
        Ну, на счёт "вторичных" - ныне хрен разберёшься! Надо сразу (при составлении протокола) смотреть "первичные"! (Кто не понял - промежность, хотя бы на ощупь!) - ))
        15.08.2017 12:06
        0 | 2

        • Эго 
          Чет вы замахнулись на святое - так только папу римского проверяют.
          Прикрепленные изображения:
          15.08.2017 13:48
          0 | 0

          • Эго 
            Есть легенда, что после смерти Льва IV в 855 году Святой престол в течение двух лет, пяти месяцев и четырех дней занимала женщина - официальное имя Иоанн VIII (неофициально - папесса Иоанна). После этого был введен обычай, просуществовавший до конца XV века: вновь избранного Папу сажали в особое мраморное кресло с отверстием внизу, и специальный человек обследовал его гениталии. Получив подтверждение его принадлежности к мужскому полу, участники конклава устраивали Папе «овацию» - от латинского слова «ovum» (яйцо). Сейчас это кресло хранится в Ватиканском музее.
            15.08.2017 13:59
            0 | 0

  • Хулио 
    47-летняя водитель Cadillac Escalade по неизвестным причинам не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения...
... Виновница ДТП от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.  
Вот она и причина известна, почему не справилась,
    15.08.2017 11:14
    0 | 3

    • ДеД 
      «фемина ин вино нон куратор вагина»
      15.08.2017 12:55
      0 | 2

  • TvereZ 
    [Красная Плесень - За рулем п...avi]
    15.08.2017 12:24
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Истинных ледей и не осталось уж. Так себе, пьянь одна...
    Прикрепленные изображения:
    15.08.2017 14:29
    0 | 0
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