Автоледи на Cadillac Escalade устроила лобовое ДТП в Тверской области

ДТП произошло 14 августа, около 15. 30, на улице Подольная в Торжке.

47-летняя водитель Cadillac Escalade по неизвестным причинам не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «ВАЗ-21099» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ» и 40-летняя женщина-пассажир. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущены, сообщили в ГИБДД по Тверской области. Виновница ДТП от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.



В этот же день, в 12.25 на 115 км дороги Торжок – Осташков в Осташковском районе 58-летний водитель LADA-XRay при подъезде к перекрестку неравнозначных дорог не уступил дорогу Hyundai под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал водитель LADA-XRay, от госпитализации мужчина отказался.