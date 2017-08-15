В Твери УК «РСК Первый квартал» задолжала "Тверской Генерации" 18 млн.рублей

Работой тверской управляющей компании ООО «РСК Первый квартал» заинтересовалась прокуратура. В результате прокурорской проверки выяснилось, что управляющая компания собирала деньги за теплоснабжение с жильцов, но не перечисляла их поставщику тепла - ООО «Тверская генерация». В итоге в мае 2017 года у ООО «РСК Первый квартал» выросла задолженность перед ООО «Тверская генерация» за поставленную тепловую энергию в сумме более 18 млн. руб., образовавшаяся за период 01.07.2014 по 01.10.2016 г.

По результатам проверки прокурором района в отношении должностного лица управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ (нарушение организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами). Сотрудник УК оштрафован на 40 000 рублей.

Кроме того, прокуратурой района в адрес ООО «РСК Первый квартал» в целях устранения указанных нарушений закона внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Управляющей компанией принимаются меры по погашению задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, сообщает официальный сат тверской областной прокуратуры