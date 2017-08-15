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Пьяный водитель сбил 11-летнего ребёнка в Кимрах

Пьяный водитель сбил 11-летнего ребёнка в Кимрах - ТИА
15 Августа 2017 09:52
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ДТП произошло вечером 14 августа.

В  22.05 на улице Коммунистическая в Кимрах 45-летний водитель Lada Granta сбил 11-летнего пешехода. Мальчика доставили в медицинское учреждение и после оказания помощи отпустили.

У водителя установлено состояние опьянения, как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Тверской области.

В ночь на 15 августа произошло ещё одно ДТП с участием пешехода. В 00.30 на улице Заречная в посёлке Молоково неустановленный водитель наехал на 17-летнего подростка, который шёл  по обочине. Пешеход сам обратился в Молоковскую ЦРБ, после осмотра был отпущен домой. 

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Метки: гибдд по тверской области пьяное дтп сбил ребенка дтп с пешеходом
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