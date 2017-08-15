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Гостей фестиваля «Калитка» в Тверской области научат печь карельские пироги

15 Августа 2017 09:32
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19 августа в селе Толмачи Лихославльского района пройдёт традиционный фестиваль карельского пирога «Калитка». Народные гуляния будут организованы на разных площадках, ожидается несколько тысяч гостей из регионов России, Белоруссии, Финляндии. Фестиваль проводится в Тверской области в третий раз и приурочен к 400-летию переселения карел на территорию Верхневолжья.

В программе фестиваля — выступления профессиональных и самодеятельных фольклорных коллективов, ярмарка сельских поселений Лихославльского района, «Город мастеров» с выставкой-продажей изделий декоративно-прикладного искусства. Свою концертную программу представит международный фестиваль музыки и туризма «Нити», который в этом году присоединится к «Калитке».

Все желающие смогут попробовать себя в народных играх и молодецких забавах, сыграть в квест «Посвящение в карелы», поучаствовать в мастер-классах, в том числе, научиться печь карельские пироги – калитки.

В ходе фестиваля отметят день рожденья Лиховёнка – народного персонажа-оберега Лихославльского района. Будут работать детская развлекательная площадка и сельский зоопарк. Главным событием праздника станет конкурс пирога с массовой дегустацией.

Региональная автономия тверских карел регулярно проводит массовые культурно-этнографические мероприятия. Финальным из них в этому году станет День Республики Карелии в Тверской области, который планируется отметить в Лихославле 21 октября.

В районе села Толмачи идёт создание карельского комплекса «Мяммино», где будут размещены этнокультурный парк, гостиница, современный автокемпинг, музей натурального хозяйства, фестивальная, туристско-информационная зона и другие объекты. Реализовать проект планируется на основе частно-государственного партнерства.

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Метки: село толмачи тверские карелы фестиваль калитка карельские пироги
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Комментарии (1)

  • Serge 
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    15.08.2017 10:37
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