В Тверской области задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего знакомого во время застолья

В городе Бологое жители одного из домов обнаружили труп мужчины с колото-резаной раной на теле. Полицейские установили личность погибшего – это 49-летний местный житель. Далее участковые прошли по дворам, опросили соседей, на месте преступления изъяли следы и улики. На розыск подозреваемого преступника были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб.

В итоге в подозрении в убийстве задержали 25-летнюю жительницу Вышневолоцкого района.Оказалось, что в период с 8 по 12 августа женщина распивала алкоголь совместно с потерпевшим. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, которая и закончилась поножовщиной: злоумышленница ударила ножом в грудь своего знакомого. От полученной травмы и кровопотери мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту Удомельским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство. Женщине грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.