В Удомле прошел «Единый день ГТО»

12 августа на базе физкультурно-оздоровительного и спортивного комплекса Калининской АЭС состоялся большой спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. Его центральным событием стал «Единый день ГТО» - тестирование по программе «Готов к труду и обороне».

Всего в празднике, организованном совместными усилиями Калининской АЭС, первичной профсоюзной организации Калининской АЭС и Администрации Удомельского городского округа, приняли участие около 500 человек.

Со словами приветствия и поздравлениями к участникам обратились и.о. заместителя директора по управлению персоналом Татьяна Мельницкая, председатель первичной профсоюзной организации КАЭС Ирина Лисевцева, глава Удомельского городского округа Рем Рихтер.

147 участников зарегистрировались, чтобы пройти тестовые испытания по программе и получить возможность побороться за знак отличия ГТО. В число спортсменов-любителей вошли работники Калининской АЭС, подрядных организаций, ветераны атомной станции, жители Удомельского городского округа.

В рамках Единого дня ГТО для желающих были организованы площадки для прохождения тестовых испытаний по 10 дисциплинам: бег на разные дистанции; прыжок в длину с места; рывок гири; метание спортивного снаряда и ряд других. Оценку результатов проводили представители официального центра тестирования в г.Удомле – сотрудники Детско-юношеской спортивной школы.

«Единый день ГТО» прошел в городе-спутнике Калининской АЭС впервые в преддверии 25-летия АО «Концерн Росэнергоатом». В будущем событие приобретет статус традиционного.