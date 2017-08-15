Тверские гребцы завоевали 16 медалей Первенства России и Всероссийских соревнований

В Энгельсе завершились Первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Команда Тверской области заняла третье место в общекомандном зачете соревнований.

По итогам семи соревновательных дней гребцы завоевали 16 медалей (6 медалей Первенства России, 10 – Всероссийских соревнований).

Самым титулованным гребцом областной команды стал Матвей Жуков. В его активе 3 медали Первенства России (C-2 5000 м -1 место, С-4 200 м – 3 место, С-1 4*200 м – 3 место) и одна – Всероссийских соревнований.

Полный список победителей и призеров

Важинская Анастасия ВС С1-200 – 2 место, ВС С1-500 – 1 место

Рыжов Григорий ВС К4-1000 – 1 место, ПР К4-500 – 2 место

Ивашкин Дмитрий ВС К4-1000 – 1 место, ПР К4-500 – 2 место

Некрасов Никита ВС С1-200 – 2 место, ПР С1-4х200 – 2 место,ВС С1-500 – 1 место

Плиткина Василиса ВС К1-200 – 2 место, ПР К4-200 – 3 место,ПР К4-4х200 – 3место

Силаева Татьяна ВС К1-200 – 3 место, ПР К4-200 – 3 место, ПР К4-4х200 – 3место

Дюкова Полина ВС С1-200 – 1 место

Войтов Адель ПР С4-200 – 2 место, ПР С1-4х200 – 2 место

Трофимов Андрей ПР С4-200 – 2 место

Жуков Матвей ПР С4-200 – 2 местоПР С2-5000 – 1 место, ПР С1-4х200 – 2 место, ВС С2-1000 – 3 место

Красноперов Глеб ПР С4-200 – 2 место, ПР С1-4х200 – 2 место

Гусарова Анастасия ПР К4-200 – 3 место, ПР К4-4х200 – 3место

Ковалева Кристина ПР К4-200 – 3 место, ПР К4-4х200 – 3место

Егоров Михаил ПР С2-5000 – 1 место, ВС С2-1000 – 3 место

Виноградов Владислав ВС С2-500 – 3 место

Дубов Александр ВС С2-500 – 3 место

Пирогов Артем ПР К4-500 – 2 место



Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области