Следственный комитет проверяет информацию о пропаже инвалида-колясочника

12 августа 2017 года мужчина-инвалид 1966 года рождения покинул ГБУ "Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и уехал с неизвестными людьми. По настоящее время его местонахождение неизвестно, об этом сообщает поисково спасательный отряд "Сова".
Предположительно он уехал на автомобиле Ford тёмно-вишневого цвета в сторону Старицы. Региональный следственный комитет организовал проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии (3)
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1234@1234
14.08.2017 22:40
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