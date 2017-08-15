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Следственный комитет проверяет информацию о пропаже инвалида-колясочника

14 Августа 2017 21:44
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Фоторепортаж

12 августа 2017 года мужчина-инвалид 1966 года рождения покинул ГБУ "Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и уехал с неизвестными людьми. По настоящее время его местонахождение неизвестно, об этом сообщает поисково спасательный отряд "Сова".

Предположительно он уехал на автомобиле Ford тёмно-вишневого цвета в сторону Старицы. Региональный следственный комитет организовал проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Метки: пропал человек следственный комитет
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Комментарии (3)

  • horton 
    Часто вижу инвалидов-колясочников на светофорах... "работают"...
    14.08.2017 22:25
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      А ножки такие инвалиды чаще всего теряют по пьяни. Которые отоморозимши, а которые с поезду упамши...
      14.08.2017 22:28
      0 | 3

  • 1234@1234 
    Даже читать тошно."Нет ног,есть усы и небритость".Можно же написать:носит усы,не бреется.
    14.08.2017 22:40
    1 | 0
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