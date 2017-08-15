Следственный комитет проверяет информацию о пропаже инвалида-колясочника

12 августа 2017 года мужчина-инвалид 1966 года рождения покинул ГБУ "Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и уехал с неизвестными людьми. По настоящее время его местонахождение неизвестно, об этом сообщает поисково спасательный отряд "Сова".

Предположительно он уехал на автомобиле Ford тёмно-вишневого цвета в сторону Старицы. Региональный следственный комитет организовал проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.