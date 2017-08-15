В Твери горячую воду отключают в Пролетарском и Центральном районах

На этой неделе на тепловых сетях Твери начинаются одиннадцатый и двенадцатый из четырнадцати этапов гидравлических испытаний.

В Твери завершены десять из четырнадцати этапов гидравлических испытаний. Всего в их рамках было выявлено 185 повреждений на магистральных сетях и 53 - на разводящих. Из них на данный момент устранено 163 повреждения на магистралях и 48 повреждений на разводящих сетях. Ремонт продолжается.

14 августа на сетях начался одиннадцатый этап гидравлических испытаний. В его рамках работы ведутся в Пролетарском районе Твери, плановые отключения горячей воды до 28 августа введены в 130 жилых домах. 15 августа стартует следующий, двенадцатый этап испытаний - в Московском и Центральном районах. Отключения на срок до 29 августа будут введены в 126 жилых домах.

С подробным планом отключений горячего водоснабжения в связи с подготовкой к отопительному сезону можно познакомиться на сайте ООО «Тверская генерация».

Перечень отключённых домов:

С 14 по 28 августа:

50 лет Октября пр-т 17а, 45, 45 стр. 3;

Академическая ул. 2, 6а, 8а, 10, 20;

Академический пр-д 16;

Бориса Полевого ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 11, 12/12, 13, 14, 15, 16/11, 17, 19, 21, 23;

Борихино Поле ул. 1, 3, 5, 8, 45;

Дзержинского ул. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Инициативная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9, 10/11, 10/7, 12/8, 13;

Комсомольская пл. 1;

Космодемьянской Зои ул. 1, 1а, 3, 6, 8;

Ленина пр-т 7/7, 15/4, 17/3, 19/4, 27, 27/3, 33/1, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а;

Маршала Конева ул. 1/3, 1а, 2, 2к2, 3, 4, 5, 5к1, 5к2, 6, 8, 8а, 10, 10к2, 12к1, 14, 14/1, 20, 69, 71, 71а, 73, 73а;

Пролетарская наб. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корп. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2;

Прядильная ул. 4/10, 5, 5/9, 7, 11/6, 13;

Спортивная ул. 1, 2/9, 3, 5, 10/4;

Старицкое шоссе 6;

Строителей ул. 2 стр. 1, 4, 5/15, 6, 6к2, 7/16, 8к1, 8к2, 8к3, 8к4, 9/15, 10, 10/17, 11/16, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19(тк.37а), 19к1, 20;

Ткача ул. 1а, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 16к1;

Чайкиной ул. 1, 10.

С 15 по 29 августа:

Александра Завидова ул. 3, 13/12, 14, 17, 18, 19, 21, 21/19, 25, 27;

Александровский пер. 1, 2а, 3, 3а, 9;

Волоколамский пр-т 37/45, 39, 41, 43, 43к1, 45, 47;

Зелёный пр-д 43к10, 43к11, 43к12, 43к13, 43к14, 43к15, 43к16, 43к17, 43к5, 43к7, 43к9, 45к1, 45к2, 45к3, 45к4, 45к6, 45к7, 45к8, 45к9, 47к1, 47к2, 47к3, 49а;

Коминтерна ул. 8, 10, 18, 41, 43, 43 под. 7, 8, 9, 47, 47/102, 49а, 49б, 49в, 63, 65, 67, 67/2, 69, 71, 81а, 91, 91к1, 93, 136;

Коробкова ул. 3, 4, 10, 11к2, 12, 16, 18;

Садовая ул. 3, 40/5;

Садовый пер. 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 35, 37/15;

Спортивный пер. 1, 1а, 2к2, 2к3, 2к4, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;

Суворова 1-я ул. 1, 10, 15, 17;

Университетский пер. 2а;

Фадеева ул. 1, 1к1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10к1, 10к2, 19, 23, 25, 29;

Цанова б-р 1, 1а, 1б, 2, 3, 5, 6к3, 7, 9к1, 9к2, 10, 11к1, 11к2, 12, 13, 13а, 14;

Чайковского пр-т 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 70, 70/1.

Управление информации администрации города Твери