Умер заслуженный артист РФ Николай Бутрехин

14 августа после тяжёлой и продолжительной болезни скончался ведущий мэтр Тверского академического театра драмы, заслуженный артист России Николай Павлович Бутрехин (1.01.1929-14.08-2017). Более 70 лет на театральной сцене, 48 из них – на сцене Тверского театра драмы.

Николай Павлович Бутрехин родился в городе Великие Луки Псковской области. Мальчиком он встретил Великую Отечественную войну: отец ушёл на фронт, семья переехала в Казахстан. Ещё подростком Николай закончил железнодорожное училище, начал работать помощником машиниста: «кидал уголь в топку» на паровозе «Иосиф Сталин». После того, как родной город будущего актёра был освобождён, по возвращению молодой Бутрехин поступил в единственное учебное заведение - железнодорожный техникум. Однажды в сердцах пожаловался знакомому, что хочет чего-то большего. И так в 1945 году оказался в Великолукском драматическом театре: сначала трудился рабочим сцены, помогал расписывать декорации, играл в массовых сценах. А затем был замечен учеником Станиславского, Капиным, и принят в студию при театре, которую окончил в 1948 г.

С тех пор актёр Николай Бутрехин путешествовал по стране: работал в театрах Свердловска, Омска, Волгограда, Мурманска, Севастополя (1948 -1969 гг.). Его первое знакомство с Калининским драматическим театром состоялось в середине 1950-х годов в Москве, куда театр приехал на гастроли. Возможно, поэтому востребованный артист принял предложение театра в 1969 году и вышел на тверскую сцену.

С 1978 года Николай Бутрехин — заслуженный артист России. В 2000 году награждён Орденом Дружбы, в 2009 году – Нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области». Свои последние аплодисменты на тверской сцене актёр услышал 18 апреля, сыграв Генерала в «Маскараде» Лермонтова.

Прощание с артистом состоится 16 августа в 11:00 в здании театра.