По сравнению с 2013 годом, в Тверской области количество детей увеличилось более чем на 11 тысяч, и составило 236482 человека. При количество детей, которые живут в семьях, находящихся в социально опасном положении, уменьшилась более чем в 3 раза. На 56% снизилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не устроены в новую семью.

15 августа на заседании правительства региона будет рассмотрен комплекс мер по поддержке семьи, включая обеспечение занятости, финансовую поддержку многодетных и приемных семей, повышение уровня культуры детей и родителей, духовно-нравственную помощь.

Также правительство Тверской области рассмотрит вопросы, связанные с повышением качества образования, поддержкой одаренных детей, решением жилищного вопроса семей.