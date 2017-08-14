Подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Твери задержали спустя 4 года

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело по факту убийства в 2013 году 52-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

10 февраля 2013 года в квартире дома, расположенного на улице Склизкова города Твери, между ранее знакомыми 33-летним мужчиной и потерпевшей произошел конфликт. Злоумышленник нанес женщине не менее 7 ударов по голове, после чего начал душить руками, а затем накинул на шею женщины ремень и душил ее, пока она не скончалась.

Установить местонахождение злоумышленника не могли на протяжении долгого времени. Недавно подозреваемого задержали и доставили в Следственный комитет, где во время допроса причастность к совершению преступлений была подтверждена, после чего мужчину задержали.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.