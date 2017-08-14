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В Осташкове прошел III Межрегиональный гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник»

В Осташкове прошел III Межрегиональный гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник» - ТИА
14 Августа 2017 18:55
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Фоторепортаж

Уха – блюдо, без которого нельзя обойтись здесь, на кулинарном празднике в Осташкове. Рецепт прост, но у каждого повара свои секреты.

- Судак селигерский, угорь, окунь, - основные составляющие ухи, - делится своим рецептом житель Осташкова, заместитель генерального директора АО «Верхневолжский кожевенный завод» Виктор Козлов.Кроме этого у каждого повара есть свои секретные добавления и компоненты.

И все же коронное блюдо и символ праздника – это пирог с рыбой – Селигерский рыбник. В этом году поучаствовать в конкурсе на самый вкусный рыбный пирог приехали мастера своего дела и кулинары - любители из Торопца, Ржева, Удомли, Торжка, Пено, Кувшиново. Судьи оценивали не только вкус пирога, но и оригинальность его подачи.

- Наши праздники всегда с пирогами, и обязательно с рыбными, - рассказывает заведующая детским садом «Огонёк» Ольга Хомутова. - Рыбник – это наш исконный селигерский пирог, и у каждой хозяйки есть свои секреты по его приготовлению. Я считаю, что на таких праздниках, как этот, мы делимся друг с другом своим опытом. Главное – обычаи предков и мудрость взрослых передаются совсем маленьким, это очень важно.
 
- Это особый праздник, связанный с озером Селигер, с возможностью поудить рыбу и принести ее домой, накормить семью, - комментирует житель Осташкова, директор филиала «Завод «Звезда» Михаил Волков. - И пироги, которыми угощают здесь, - это все на радость всему нашему городу.

Праздник давно нашел отклик у осташей. С каждым годом участников становится все больше. На «Рыбник» приезжают не только из соседних районов, но из Санкт-Петербурга и Москвы.  Местные жители уже доказали: им есть, чем удивить гостей.

-Через гастрономические традиции мы знакомим гостей с нашими традициями, бытом, - говорит депутат Законодательного Собрания Тверской области, президент Ассоциации туризма Тверской области Ирина Шереметкер. - Такие народные мероприятия интересны, привлекательны и понятны людям.

В следующем году участие в празднике запланировали новгородцы. Их ждут радушие и гостеприимство осташей.

- Эти традиции складываются не то что годами, - веками, - рассказывает местный житель, управляющий гостиницы «Береговая» Евгений Ходоков. - Туристический бизнес в Осташкове, развивается. Из туристического бизнеса в палатках он постепенно становится более комфортным.

Жители и гости Тверской области смогут продолжить изучать кулинарные традиции своих предков на фестивале «Калитка» в Лихославльском районе, празднике «Походной кухни» в Калязинском районе, на гастрономическом фестивале русской кухни «Вкус Верхневолжья» в Твери и «У Пожарского в Торжке».

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Метки: осташков Межрегиональный гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник»
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Комментарии (1)

  • protivvsex 
    Где же гости? такое заявление кого хочешь ошарашит -"Рыбник – это наш исконный селигерский пирог"
    14.08.2017 19:32
    0 | 0
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